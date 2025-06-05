На самарских дорогах в три раза уменьшат количество камер-треног

В Самарской области резко уменьшится количество передвижных камер-треног, фиксирующих нарушения правил дорожного движения. Как сообщил руководитель управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону Игорь Бобров, из работавших в прошлом году 85 камер останется только 30.

"По треногам — в прошлом году таких камер было 85. В настоящее время с минтрансом мы определили, что таких камер будет 30. Они нужны, чтобы мы могли их передислоцировать именно на проблемные места, где всплеск ДТП", — сообщил Игорь Бобров в эфире радио "КП-Самара".

Напомним, за 2024 г. в Самарской области с помощью дорожных камер было выписано 6,23 млн штрафов на общую сумму 4,28 млрд рублей. При этом в бюджет региона поступило 2,8 млрд рублей.