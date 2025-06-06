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Общество

Концепция пазла: в минтуризма рассказали о логотипе "Самара-450"

САМАРА. 6 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новый туристический брендинг "Самара–450" — это не логотип региона в целом, а фирменный стиль, созданный для продвижения туристического направления и формирования яркого и узнаваемого образа области для жителей и гостей. Такое пояснение опубликовало министерство туризма Самарской области в своем телеграм-канале.

Фото: Министерство туризма СО

В ведомстве также пояснили смысловое наполнение бренда: "Туристический брендинг построен на концепции пазла, где каждая деталь важна и вносит вклад в целостную картину региона: культурный, гастрономический, природный, деловой и промышленный туризм, семейный и активный отдых. Такой логотип из деталей приглашает каждого гостя "собрать свою Самарскую область" — построить индивидуальный маршрут и открыть регион впервые или заново".

Логотип построен на композиции из знаковых символов региона:

- крылья — вдохновлены Монументом Славы, символизируют гордость и историческое наследие;
- Волга — связующее звено времен и главный природный ресурс;
- ладья — традиционный символ Самары как города на великой реке;
- маяк — символ пути, ориентир для путешественников;
- ракета — олицетворение научного и инженерного потенциала Самарской области.

"Цвета в логотипе отсылают к образам, знакомым каждому самарцу: волжские волны — оттенки синего и голубого, закаты — оранжево-красные и теплые тона, песок — мягкие охристые и бежевые", - поясняют в минтуризма.

Напомним, Вячеслав Федорищев в ноябре прошлого года анонсировал запуск инициативы "Самара-450" — к 450-летию Самары, которое будет отмечаться в 2036 году. Она включает несколько проектов, направленных на борьбу с коррупцией, создание системы управления инфраструктурой, повышение эффективности госуправления, развитие науки и т. д.

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«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?

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