Концепция пазла: в минтуризма рассказали о логотипе "Самара-450"

Новый туристический брендинг "Самара–450" — это не логотип региона в целом, а фирменный стиль, созданный для продвижения туристического направления и формирования яркого и узнаваемого образа области для жителей и гостей. Такое пояснение опубликовало министерство туризма Самарской области в своем телеграм-канале.

В ведомстве также пояснили смысловое наполнение бренда: "Туристический брендинг построен на концепции пазла, где каждая деталь важна и вносит вклад в целостную картину региона: культурный, гастрономический, природный, деловой и промышленный туризм, семейный и активный отдых. Такой логотип из деталей приглашает каждого гостя "собрать свою Самарскую область" — построить индивидуальный маршрут и открыть регион впервые или заново".

Логотип построен на композиции из знаковых символов региона:

- крылья — вдохновлены Монументом Славы, символизируют гордость и историческое наследие;

- Волга — связующее звено времен и главный природный ресурс;

- ладья — традиционный символ Самары как города на великой реке;

- маяк — символ пути, ориентир для путешественников;

- ракета — олицетворение научного и инженерного потенциала Самарской области.

"Цвета в логотипе отсылают к образам, знакомым каждому самарцу: волжские волны — оттенки синего и голубого, закаты — оранжево-красные и теплые тона, песок — мягкие охристые и бежевые", - поясняют в минтуризма.

Напомним, Вячеслав Федорищев в ноябре прошлого года анонсировал запуск инициативы "Самара-450" — к 450-летию Самары, которое будет отмечаться в 2036 году. Она включает несколько проектов, направленных на борьбу с коррупцией, создание системы управления инфраструктурой, повышение эффективности госуправления, развитие науки и т. д.