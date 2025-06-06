Ограничение движения на ул. Каховской в Самаре продлили на две недели

В Самаре продлили ограничение движения на ул. Каховской. Об этом сообщает городской департамент транспорта.

Напомним, из-за подключения объекта капстроительства к системе водоснабжения и водоотведения с 8:00 14 мая ограничили движение на участке на ул. Каховской, от ул. Победы до ул. Физкультурной.

Изначально работы планировалось закончить 6 июня. Однако теперь ограничение продлено еще на две недели - до 23:59 20 июня.