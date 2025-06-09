Хоккейная "Лада" заявила о старте процедуры погашения долга

Хоккейный клуб "Лада" объявил о старте процедуры погашения накопившейся задолженности. Данный шаг, как сообщили в пресс-службе ХК, "является важным этапом в выполнении своих финансовых обязательств и свидетельствует о стабилизации финансового положения в хоккейном клубе".

"Погашение долгов — принципиальная позиция, демонстрирующая ответственность клуба перед теми, кто работал с "Ладой" и доверяет "Ладе". Этот важный этап в восстановлении доверия стал возможным благодаря личному участию губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева и председателя совета директоров ГК "Полипласт" Александра Зинуровича Шамсутдинова", - отмечается в сообщении.

Напомним, в середине февраля появилась информация, что в тольяттинском хоккейном клубе "Лада" в очередной раз столкнулись с долгами по заработной плате. Ранее, в ноябре 2024 г. на ситуацию с задолженностью по зарплате в "Ладе" обращал внимание губернатор Вячеслав Федорищев. Тогда он в ходе оперативного совещания регионального правительства поручил ликвидировать долги в кратчайшие сроки.