"Самарский завод Энергия" приступил к внедрению бережливого производства

"Самарский завод Энергия" присоединился к федеральному проекту "Производительность труда" национального проекта "Эффективная и конкурентоспособная экономика". Предприятие выпускает газопоршневые и дизельные электростанции для автономного энергоснабжения объектов, а также пункты автоматического регулирования напряжения.
Напомним, в феврале 2025 г. губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поручил усилить работу по привлечению промышленных предприятий региона к участию в проекте, а также обеспечить доступность наработанных методик повышения производительности труда для местных компаний. Поэтому работа по масштабированию успешных практик активно продолжается.
Цель проекта — повышение эффективности и устойчивости промышленных предприятий за счёт внедрения современных методов управления, оптимизации производственных процессов и развития компетенций персонала.
"Самарский завод Энергия" стал участником нацпроекта в целях повышения эффективности производства. "Для нас федеральный проект "Производительность труда" — это реальный инструмент роста. Речь не только о новых управленческих технологиях, но и о системном повышении эффективности на всех этапах производства. Применение бережливых технологий и цифровых решений уже в ближайшей перспективе должно положительно отразиться на ключевых показателях предприятия", — отметил Антон Певицын, директор ООО "Самарский завода Энергия".
Специалисты предприятия приступили к обучению по основам бережливого производства: от управления производственными потоками до системного подхода к выявлению и устранению потерь.
"Мы последовательно работаем над тем, чтобы как можно больше предприятий осваивали передовые практики управления и оптимизации. Федеральный проект "Производительность труда" уже доказал свою эффективность, и мы уверены, что его внедрение в Самарской области даст заметный экономический результат", — подчеркнул Денис Гурков, глава минпромторга Самарской области.
Напомним, что участниками проекта могут стать организации обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, транспорта, строительства, туризма и ресурсоснабжающие компании. Подробнее об условиях участия можно узнать на сайтах: производительность.рф и эффективность.рф.
Последние комментарии
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Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё
Чем ближе к центру, тем меньше нагрузки на дороги, т.к. меньше плечо. Там до центра даже пешком не далеко. А из города-сада точно через весь город ездить, перегружать инфраструктуру. Да и кому там нужно будет дорогое жильё. Место самое удачное для Сити.
Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.
Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет