Из Самары до Минеральных вод запустят двухэтажный поезд

Этим летом из Самары до Кисловодска будет курсировать новый двухэтажный поезд № 229/230. Он будет ходить с 24 июля по 19 сентября один раз в четыре дня, сообщили в пресс-службе РЖД.

"В составе поезда - вагоны купе и СВ с кондиционерами и биотуалетами, вагон-ресторан. В одном из вагонов есть купе для маломобильного пассажира. Маршрут поезда позволит также пассажирам из Сызрани, Пензы, Армавира и других городов добраться до популярных городов-курортов Минеральные Воды, Пятигорск, Ессентуки", - отмечается в сообщении.

Получить больше информации и купить билет можно здесь.

Также в компании сообщили, что самарцы по-прежнему смогут воспользоваться транзитными поездами: №59 Новокузнецк - Кисловодск, №97 Тында - Кисловодск.