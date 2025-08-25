16+
Общество

Самарцы забраковали застройку 5-й просеки туристическими коттеджами

САМАРА. 25 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
В Самаре подвели итоги общественных обсуждений по проекту строительства на 5-й просеке 56 домов, которые заявляются как туристические объекты. Ожидаемо, поступило большое количество отрицательных отзывов от жителей микрорайона.

Фото: nspd.gov.ru

Заявителем выступил Л. Г. Позднышев — вероятно, бизнесмен Леонид Позднышев, который известен как владелец ООО "Евробетон" и последний директор  ООО "Патио", оставившего после себя проблемный недострой на ул. Ленинской, 285-299. 

Позднышев попросил предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования двух земельных участков "туристическое обслуживание" в массиве "ЗИМ", за озером Леснуха по склону к Волге. Общая площадь территории составляет 10,2 тыс. кв. метров. Из приложенной схемы следует, что "дома отдыха и туризма" будут находиться на участках от двух до четырех соток.

Схема застройки, приложенная к материалам для общественных обсуждений

Проект навеял горожанам ассоциации с коттеджным поселком. Учитывая непростую ситуацию с объектами социальной инфраструктуры, местные жители выступили против его реализации, в очередной раз проявив сплоченность сообщества. Они напомнили, что суды признали нарушение их конституционных прав на образование и медицину, а губернатор Вячеслав Федорищев ввел 3-летний мораторий на строительство многоквартирных домов и коммерческих объектов.

"В мкр 5-я просека не хватает инфраструктуры: больниц, детсадиков, школ. Участок земли 10 тысяч метров в первую очередь должен быть предоставлен для социально значимых объектов, во вторую очередь для спортивных объектов и в самую последнюю очередь для гостиницы", — отметил местный житель Борщевский Ю.Д.

Всего поступило более 250 отрицательных мнений о проекте, и болшинство организатор общественных обсуждений рекомендовал учесть, так как они содержат конкретные замечания.

Положительных мнений было 35. Наиболее содержательные также рекомендовано учесть. Вот некоторые из них:

"Выражаю положительное мнение.Часто проезжаю мимо этой территории с унылым видом. Неоднократно видел пешеходов, в том числе и детей, которые идут с пляжей р. Волги по проезжей части, в связи с отсутствием тротуара. Данный участок земли нередко становится местом стихийных свалок и разгула бродячих собак. В заборе на некоторых участках дыры, в которые лазают дети, дабы сократить путь до жилых домов и школы. Знаю, что эта территория не может являться объектом высотной застройки. Я за то, что бы облагородить это место, тем самым улучшить условия проживания в данной локации".

"Положительное мнение: считаю, что развитие туризма, привлечет больше средств для развития города, так и области".

Итоговое решение по проекту будет принимать министерство градостроительной политики Самарской области. Главе ведомства уже пришлось высказываться на эту тему. Почитайте его комментарий.

5-я просека - одна из самых плотно застроенных территорий Самары. Там проживает около 25 тыс. человек. Они неоднократно выражали недовольство планами дальнейшей застройки и бездействием властей по обеспечению жителей учебными заведениями и поликлиникой. В конце прошлого года губернатор Вячеслав Федорищев ввел запрет на любое строительство многоквартирных домов в районе 5-й просеки на ближайшие три года. Также он пообещал построить до сентября 2029 г. не только детсад и школы, но и поликлинику, а также спортобъект. 

