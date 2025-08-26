Детская поликлиника Самарской больницы № 10 открылась после ремонта

В детском поликлиническом отделении Самарской больницы № 10 завершен капитальный ремонт. Работы проводили благодаря мероприятиям нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".

В ходе ремонта выполнены внутренние отделочные работы, заменены системы электроснабжения, водоснабжения и канализации, в режимных кабинетах установлены кондиционеры. Также приобретена новая медицинская и офисная мебель, включая столики и кушетки, что позволило полностью обновить обстановку поликлиники.

"Создание комфортных условий играет немаловажную роль для благоприятного восприятия медучреждения, — отметил главный врач Дмитрий Лисица. — Мы предусмотрели зоны ожидания и игровые пространства, где дети могут провести время перед приемом. Также улучшены условия для работы медицинского персонала, оборудован кабинет для приема пищи".

В ближайшее время по поручению главы региона Вячеслава Федорищева планируется установка современных кондиционеров для дополнительного комфорта маленьких пациентов, их родителей и сотрудников.

Параллельно продолжаются ремонтные работы во взрослом поликлиническом отделении больницы. В следующем году планируется ремонт первого этажа, фасада здания и благоустройство прилегающей территории. Проводится закупка офисной и медицинской мебели для взрослой поликлиники. Также активно ведется ремонт терапевтического отделения в медицинском городке на 116 км.

Подразделения медучреждений преображаются и благодаря мероприятиям национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина. Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений нацпроекта. До конца года за счет средств федерального и областного бюджетов будут отремонтированы более 146 объектов здравоохранения.