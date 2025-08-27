"Авито Недвижимость": интерес к квартирам в новостройках Самары вырос на 71% год к году и на 106% за месяц

Аналогичными темпами растет количество заключенных договоров долевого участия: на 14% к июню 2025 года и на 7% год к году. На фоне начала снижения ключевой ставки ЦБ РФ и ипотечных ставок по рыночным программам рынок демонстрирует осторожное восстановление. В отчетном месяце проникновение ипотеки в сделках на первичном рынке составило 61%.

Специалисты "Авито Недвижимости" подвели итоги июля 2025 года на первичном рынке жилья в России. Год к году предложение новостроек на платформе выросло на 34%, за месяц — на 11%. По сравнению с июлем 2024 года выбор увеличился в 34 из 42 городов исследования. Самая заметная динамика — в Брянске (рост в 3,5 раза), Уфе (в 2,5 раза), Кемерове (в 2,4 раза), Ярославле (в 2,3 раза), Рязани (в 2,2 раза), Калининграде (в 2,1 раза) и Казани (в 2 раза).

Согласно данным ДОМ.РФ, объем предложения объектов в строительстве по итогам июля 2025 года составил 118,4 млн кв. м против 115,4 млн кв. м годом ранее (+2,6%). При этому в крупнейших агломерациях наблюдалась обратная динамика: в Москве год к году снижение составило 2,1%, в Санкт-Петербурге — 15%.

Интерес к квартирам в новостройках год к году прибавил 7%. Студии стали востребованнее на 21%, однокомнатные квартиры — на 12%, двухкомнатные — на 8%. Положительная динамика отмечалась в 25 из 42 городов исследования. В Липецке покупкой такого жилья интересовались на 90% чаще, в Омске — на 79%, в Красноярске — на 73%, в Самаре — на 71%, в Твери — на 64%. В Москве спрос год к году увеличился на 4%. За месяц активность потенциальных покупателей новостроек по России в целом увеличилась на 15%. Отдельно в Самаре спрос вырос на однокомнатные (+115%), двухкомнатные (+61%), трехкомнатные квартиры (+59%) и студии (+70%). Отдельно в Самаре за месяц активность жителей увеличилась на 106%. Особенно в сегменте однокомнатных (+114%), двухкомнатных (+103%), трехкомнатных квартир (+111%) и студий (+75%).

По данным ДОМ.РФ, в июле 2025 года на первичном рынке недвижимости России было заключено 42,3 тыс. договоров долевого участия (ДДУ). Количество сделок выросло на 14% к предыдущему месяцу и на 7% к предыдущему году, когда первичный рынок переживал спад после завершения массовой льготной ипотеки.

Рост продаж в новостройках зафиксирован в большинстве регионов России, а лидерами по итогам июля стали Москва (6,3 тыс. ДДУ, +20% к июню 2025 г.), Московская область (3,4 тыс. ДДУ, +19% к июню 2025 г.), Санкт-Петербург (2,6 тыс. ДДУ, +12% к июню 2025 г.), Краснодарский край (2,5 тыс. ДДУ, +6% к июню 2025 г.) и Свердловская область (1,7 тыс. ДДУ, за месяц без изменений).

Среди всех сделок на первичном рынке почти две трети (61%) были проведены с использованием ипотеки — это на 1 п. п. ниже значений июня. Несмотря на небольшое снижение доли, число выданных ипотек на первичном рынке увеличилось на 12% за месяц.

"Со стартом снижения ключевой ставки ЦБ РФ на рынке жилой недвижимости наблюдается оживление. С одной стороны, снижается доходность депозитов, поэтому часть россиян решает инвестировать в недвижимость. С другой, граждане, которые не подходят под условия льготных программ, возобновили поиски первичного жилья для будущей покупки с привлечением рыночного кредита. В целом ипотека остается ключевым драйвером спроса на рынке новостроек, что подтверждает рост абсолютного числа ипотечных сделок. Если говорить про активность застройщиков, то общероссийский рост объемов строительства сопровождается сокращением предложения в ключевых агломерациях: такая динамика в столицах способствует сохранению баланса между спросом и предложением", — отмечает Дмитрий Алексеев, управляющий директор направления первичной недвижимости "Авито Недвижимости".

Согласно данным "Авито Недвижимости", за месяц стоимость квадратного метра на первичном рынке в среднем по России не изменилась, при этом по сравнению с июнем 2025 года цены стали доступнее во Владивостоке (-5,9%), Твери (-3,4%), Самаре (-1,3%), Липецке (-1,2%), Кирове (-1%) и еще восьми городах России. Отдельно в Самаре за тот же период снизилась стоимость квадратного метра в сегменте однокомнатных (-2%), трехкомнатных квартир (-2%) и студий (-1%). По данным ДОМ.РФ, средняя цена проданного квадратного метра в новостройках в России по итогам июля 2025 года составила 199 тыс. рублей за кв. м.

Дешевле всего в отчетном месяце квартиры в новостройках на "Авито Недвижимости" стоили в Смоленске (100 тыс. рублей за кв. м), Липецке (102 тыс. рублей), Ярославле и Ставрополе (по 105 тыс. рублей), Брянске (109 тыс. рублей), Иванове (111 тыс. рублей), Твери и Саратове (по 112 тыс. рублей). Самые высокие цены за квадратный метр по итогам июля 2025 года были зафиксированы в Сочи (481 тыс. рублей), Москве (460 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (250 тыс. рублей), Казани (236 тыс.рублей) и Владивостоке (202 тыс. рублей). В Самаре средняя стоимость за квадратный метр составила 131 тыс рублей.