Экономика и бизнес

Самарское судостроительное предприятие построит новые речные суда для региона

САМАРА. 28 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Самарское судостроительное предприятие ЗАО "Нефтефлот" приступает к строительству речных судов, которые обеспечат перевозку пассажиров внутри региона. 28 августа на предприятии состоялась торжественная церемония закладки килей двух пассажирских судов проекта "МПКС-L" пассажировместимостью 240 человек.

Фото: ЗАО "Нефтефлот"

Контракт на строительство и поставку судов подписан 22 ноября 2024 года между ЗАО "Нефтефлот" и АО "Государственная транспортная лизинговая компания". Лизингополучателем по контракту выступает ООО "Самарское речное пассажирское предприятие". Разработчиком проекта является группа компаний "Р-Флот".

Масштабное обновление речного флота, предназначенного для внутренних перевозок в Самарской области, началось в 2024 году. В ноябре прошлого года из Нижнего Новгорода в регион прибыли два судна проекта МПКС, которые с началом навигации 2025 года встали на самые популярные маршруты в направлении Рождествено и Ширяево.

По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева до 2027 года для организации работы внутреннего водного транспорта будет поставлено еще четыре судна проекта "МПКС". Их производство будет полностью сосредоточено на базе самарского предприятия ЗАО "Нефтефлот".

"Группой компаний ранее были спроектированы и, совместно с заводом "Нефтефлот", построены две единицы судов проекта "МПКС", которые сейчас эксплуатируются в Самаре. Мы учли все замечания как судовладельцев, так и пассажиров, и разработали новый проект "МПКС-L", к реализации которого сейчас приступает предприятие. Уверен, что суда будут построены в срок, а мы как проектная организация всегда рядом и готовы в этом помочь", - отметил генеральный директор группы компаний "Р-Флот" Алексей Клепиков.

"Характерное отличие новых судов заключается в том, что они доработаны: верхний салон будет открытым, что обеспечит комфорт летних путешествий, будут изменены пассажирский салон и отсек для перевозки грузов. Также хочу отметить, что строить суда для своего региона вдвойне приятно, потому что результат работы нашего предприятия смогут оценить как сотрудники завода, так и все жители области", - сказал генеральный директор ЗАО "Нефтефлот" Вадим Голованов.

Внутренний водный транспорт имеет стратегическое значение для населения и экономики Самарской области. Речные перевозки востребованы как у местных жителей, так и у туристов. Ежегодно водным транспортом внутри региона перевозится более 700 тысяч пассажиров.

"Эффективная работа ЗАО "Нефтефлот" с заказчиками, лизинговой компанией и проектировщиками позволяет нам обеспечить связь как берегов Волги, так и городов Поволжья между собой. Уверен, что суда проекта "МПКС-L" точно будут пользоваться спросом в нашем регионе, потому что поток туристов постоянно увеличивается, и мы обязаны обеспечить жителей и гостей Самарской области комфортным и безопасным речным транспортом", - прокомментировал заместитель министра промышленности и торговли Самарской области Сергей Тишин.

"Современные комфортные суда позволят активизировать туристический потенциал нашей области, привлечь больше отдыхающих и создать новые рабочие места", - подчеркнул заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Евгений Паймулин.

Технические характеристики "МПКС-L": пассажировместимость - 240 человек; экипаж - 6 человек; длина габаритная - 31,95 м; ширина габаритная - 8,40 м; высота борта - 2,75 м.

