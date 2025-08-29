Александр Хенкен опроверг информацию, что уехал жить на Кипр

Александр Хенкен прокомментировал появившиеся новости о том, что якобы он покинул Россию. Он считает, что кто-то может специально распространять дезинформацию.
На прошлой неделе в телеграм-каналах появились данные о том, что якобы госкорпорация "Ростех" инициировала запросы в Генпрокуратуру и другие госорганы о нарушениях в ходе приватизации АО "ЕПК" и ООО "Завод приборных подшипников". Целью в статьях телеграм-каналов названо желание забрать активы у иностранных лиц из недружественных государств. Про владельца "Завода приборных подшипников" писали якобы он стал гражданином Кипра, где сейчас и живет. Редакция Волга Ньюс также отправила запрос в Генпрокуратуру с просьбой прояснить ситуацию.
Сам Александр Хенкен обратился в редакцию, чтоб опровергнуть эти слухи. Он уточнил, что он не покидал Россию и живет здесь, продолжая заниматься работой. При этом бизнесмен считает, что кто-то намеренно может публиковать ложную информацию в отношении него. Хенкен не исключает вероятности наличия у него врагов или попыток рейдерского захвата бизнеса.
Последние комментарии
... удивительное - всегда рядом. Не, не переплюнули ИННОВАТОРЫ ... СУДЬБУ каспийского МОНСТРА и не переплюнут, зная элементарную физику - денежки ОСВОЯТ или их устроит карьерный рост.
Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.
... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.
Миллион квадратов в год надо строить в городе. А по хорошему один квадрат на одного жителя. Всё, что меньше - плохая работа!
... вроде я не лишён ФАНТАЗИИ, НО-но нашёл ценностей ПРИМЕНЕНИЯ В БЫТУ (возможно в неординарных СЛУЧАЯХ -вашему СТОЛУ ... от НАШЕГО СТОЛА ) ... только великолепие АРМЕЙСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ. ВОТ - мой проект Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - в изоляции внимания, а ведь ЕСТЬ ...БЕСПИЛОТНЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ.