Александр Хенкен опроверг информацию, что уехал жить на Кипр

Александр Хенкен прокомментировал появившиеся новости о том, что якобы он покинул Россию. Он считает, что кто-то может специально распространять дезинформацию.

На прошлой неделе в телеграм-каналах появились данные о том, что якобы госкорпорация "Ростех" инициировала запросы в Генпрокуратуру и другие госорганы о нарушениях в ходе приватизации АО "ЕПК" и ООО "Завод приборных подшипников". Целью в статьях телеграм-каналов названо желание забрать активы у иностранных лиц из недружественных государств. Про владельца "Завода приборных подшипников" писали якобы он стал гражданином Кипра, где сейчас и живет. Редакция Волга Ньюс также отправила запрос в Генпрокуратуру с просьбой прояснить ситуацию.

Сам Александр Хенкен обратился в редакцию, чтоб опровергнуть эти слухи. Он уточнил, что он не покидал Россию и живет здесь, продолжая заниматься работой. При этом бизнесмен считает, что кто-то намеренно может публиковать ложную информацию в отношении него. Хенкен не исключает вероятности наличия у него врагов или попыток рейдерского захвата бизнеса.