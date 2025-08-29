16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области стартовала программа "HR-бренд" для повышения привлекательности предприятий Александр Хенкен опроверг информацию, что уехал жить на Кипр Ветеран СВО и участник "Школы Героев" представил проекты по развитию промышленности Самарской области Самарское судостроительное предприятие построит новые речные суда для региона В Тольятти начат капитальный ремонт Обводного шоссе

Экономика и бизнес

Александр Хенкен опроверг информацию, что уехал жить на Кипр

САМАРА. 29 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 192
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Александр Хенкен прокомментировал появившиеся новости о том, что якобы он покинул Россию. Он считает, что кто-то может специально распространять дезинформацию.

На прошлой неделе в телеграм-каналах появились данные о том, что якобы госкорпорация "Ростех" инициировала запросы в Генпрокуратуру и другие госорганы о нарушениях в ходе приватизации АО "ЕПК" и ООО "Завод приборных подшипников". Целью в статьях телеграм-каналов названо желание забрать активы у иностранных лиц из недружественных государств. Про владельца "Завода приборных подшипников" писали якобы он стал гражданином Кипра, где сейчас и живет. Редакция Волга Ньюс также отправила запрос в Генпрокуратуру с просьбой прояснить ситуацию.

Сам Александр Хенкен обратился в редакцию, чтоб опровергнуть эти слухи. Он уточнил, что он не покидал Россию и живет здесь, продолжая заниматься работой. При этом бизнесмен считает, что кто-то намеренно может публиковать ложную информацию в отношении него. Хенкен не исключает вероятности наличия у него врагов или попыток рейдерского захвата бизнеса.

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №28

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 07 августа 2025 19:30 Самарские инженеры и студенты изготовили испытательную модель десятиместного экраноплана

... удивительное - всегда рядом. Не, не переплюнули ИННОВАТОРЫ ... СУДЬБУ каспийского МОНСТРА и не переплюнут, зная элементарную физику - денежки ОСВОЯТ или их устроит карьерный рост.

Геннадий А 06 августа 2025 09:37 Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.

Юрий Пестриков 16 июля 2025 20:38 "Какие ещё 23 этажа?!": самарцы — о строительстве высотки напротив диагностического центра

... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.

Аркадий Галицын 08 июля 2025 13:22 В Самаре возобновили отбор площадок под комплексное развитие территорий

Миллион квадратов в год надо строить в городе. А по хорошему один квадрат на одного жителя. Всё, что меньше - плохая работа!

Юрий Пестриков 02 июля 2025 17:08 В Тольятти будет создан современный Институт беспилотной авиации

... вроде я не лишён ФАНТАЗИИ, НО-но нашёл ценностей ПРИМЕНЕНИЯ В БЫТУ (возможно в неординарных СЛУЧАЯХ -вашему СТОЛУ ... от НАШЕГО СТОЛА ) ... только великолепие АРМЕЙСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ. ВОТ - мой проект Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - в изоляции внимания, а ведь ЕСТЬ ...БЕСПИЛОТНЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ.

Фото на сайте

Для будущих урожаев: большой фоторепортаж с Дня поля и сенажа ПФО

Для будущих урожаев: большой фоторепортаж с Дня поля и сенажа ПФО

Тракторы, комбайны, сеялки: публикуем большой фоторепортаж с "Дня поля-2025: динамика техники"

Тракторы, комбайны, сеялки: публикуем большой фоторепортаж с "Дня поля-2025: динамика техники"

Резидент "Жигулевской долины" компания Whitebase поставляет продукцию в ОАЭ

Резидент "Жигулевской долины" компания Whitebase поставляет продукцию в ОАЭ

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31