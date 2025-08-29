В Самарской области стартовала программа "HR-бренд" для повышения привлекательности предприятий

В регионе запущена программа "HR-бренд". Программа, реализуемая АНОО ДПО "Таволга" при поддержке министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области, направлена на поддержку и развитие брендов работодателей Самарской области, способствуя повышению их конкурентоспособности на рынке труда.

Эта работа проводится в рамках мероприятий по формированию имиджа Самарской области как ведущего региона для профессионального становления и привлечения трудовых ресурсов в регион, реализуемых по программе социально-экономического развития области до 2029 года.

"Основная цель развития бренда работодателей — сделать Самарскую область привлекательным регионом для трудоустройства, привлечь и удержать квалифицированных специалистов, — отметила министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова. — Без решения этой задачи предприятия не смогут эффективно работать".

Сильный HR-бренд — это не только инструмент привлечения лучших кадров, но и способ повышения качества работы компании в целом. Он позволяет:

улучшить процессы найма и адаптации новых сотрудников,

снизить расходы на подбор персонала и обучение,

повысить лояльность и вовлеченность сотрудников,

укрепить имидж компании в глазах потенциальных партнеров и инвесторов.

На первой встрече участники познакомились с теоретическими основами регионального HR-бренда, о которых рассказал ведущий научный сотрудник Самарского филиала РАНХиГС Вадим Комаров, а также сформулировали ожидаемый HR-образ Самарской области к 2036 году.

В рамках программы также запланированы стратегические сессии для руководителей и кадровых специалистов предприятий Самарской области, направленные на разработку стратегий развития HR-бренда, обучающие семинары и мероприятия, посвященные актуальным трендам в области HR, внедрению цифровых инструментов и новым подходам к управлению персоналом.

Кроме того, участникам будет оказана консультационная поддержка по вопросам формирования и развития HR-бренда, включая разработку стратегий, позиционирование и коммуникацию.