Владимир Аветисян отказался от иска к дистрибьютору Tesla

Ленинский районный суд Самары прекратил производство по иску Владимира Евгеньевича Аветисяна к ООО "Электрик Моторс Клаб". Причиной указано решение истца.

Согласно информации сайта суда, в июне 2025 года Владимир Аветисян подал иск к дистрибьютору электромобилей Tesla. Подробности иска не раскрываются. Но при этом указано, что иск относится к категории "Защита прав потребителей". Материалы были приняты к производству, но 28 августа Аветисян сам отказался от иска. Мотивы решения на сайте суда не указаны.

Интересно, что электрокары в России становятся все более популярными. Об этом говорит статистика. "Тесла" входит в топ наиболее востребованных у россиян брендов.