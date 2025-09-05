Минцифры РФ и операторы связи разработали решение, чтобы не блокировать наиболее востребованные и социально значимые сервисы

Минцифры РФ и операторы связи разработали специальное техническое решение, позволяющее не блокировать наиболее востребованные и социально значимые российские сервисы и сайты в периоды ограничений работы мобильного интернета по причине безопасности.
Операторы уже обеспечивают доступ к этим сервисам в пилотном режиме. Для доступа к интернет-ресурсам не потребуется дополнительной идентификации и прохождения капчи.
Перечень цифровых платформ сформирован на основе рейтинга наиболее популярных интернет-ресурсов России. Среди них соцсети, маркетплейсы, навигаторы, такси, службы доставки, супермаркеты, личные кабинеты операторов связи. Кроме того, доступ будет обеспечен к Госуслугам, платформе для дистанционного голосования, сайтам президента РФ и Правительства РФ. Данный список будет оперативно пополняться. Мера позволит уменьшить для граждан неудобства, вызванные необходимыми для обеспечения безопасности отключениями мобильного интернета.
Последние комментарии
Работать СМАРТС стал хуже технически последние пару лет. Постоянные проблемы со связью. Много раз попадал в неприятные ситуации из-за внезапной потери связи. Причём, в СМАРТС никто извиняться не собирался и не собирается.
к сожалению да... "тонущий"... сам из СМАРТСа ушел когда деньги в российском роуминге "экспроприировали"...
"тонущий" потому что оплатить кредиты СМАРТС не в состоянии, а ввязывается в авантюрный проект... против смартса ничего не имею-работает так же как и все сотовые операторы, на конкурентов не работаю и пользуюсь смартсом более 9 лет, правда только в самарской обл., в москве из-за роуминга можно попасть на кругленькую сумму, а про заграницу нечего и говорить...
Откуда информация от "тонущем" операторе? Работаете на конкурентов? Пользуюсь данным оператором больше 12 лет и всем доволен, ну, кроме роуминга )
зная проблемы дорог в России, то интернет не скоро дойдет до всего населения страны, и второе как быть с базовыми станциями, которые работают в настоящее время и откуда интересно деньги у "тонущего", погрязнувшегося в кредитах, смартса???