Экономика и бизнес

"Фермы зовут": Дмитрий Журавлев возвращается к деревенским корням в шоу Авито Спецтехника

САМАРА. 5 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В новом реалити-шоу "Фермы зовут" от Авито Спецтехника комик Дмитрий Журавлев пройдет испытания сельским бытом и работой в настоящем фермерском хозяйстве.

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

4 сентября стартовало первое реалити-шоу от Авито Спецтехники "Фермы зовут". Главным героем первого сезона стал Дмитрий Журавлев — популярный актер, комик и ведущий, который очень гордится своими деревенскими корнями. В рамках проекта Дмитрий примет вызов Авито Спецтехники и пройдет испытания на 4 настоящих фермерских хозяйствах, расположенных в Московской, Тверской и Тульской областях, чтобы проверить свои знания и навыки в уходе за животными, работы в поле и производстве сельхозпродукции. На каждой локации его ждут реальные задачи и испытания от местных фермеров, за успешное прохождение которых участник получит коллекционные значки от Авито Спецтехники. Если актер успешно справится со всеми вызовами, в финале его будет ждать особый подарок.

"Рынок спецтехники традиционно считается консервативным, но Авито стремится его трансформировать, внедряя новые современные цифровые решения. Для нас важно менять отрасль как внутри, так и снаружи. Проект "Фермы зовут" позволяет в легкой и доступной форме рассказать о преимуществах нашего сервиса. Мы очень благодарны Дмитрию Журавлеву за то, что он поддержал идею нашего реалити-шоу и максимально органично вписался в сюжет. Для нас это первый подобного рода опыт, который позволит нам укрепить позиции бренда на рынке и показать, что спецтехника может быть современной, технологичной и доступной", — отметил Денис Кунакбаев, руководитель по маркетингу продукта категории "Спецтехника".

Дмитрий Журавлев: "Для меня этот проект особенно важен. Я родом из деревни Верхняя Колыбелька, и с детства привык много работать по хозяйству — ухаживал за животными, помогал на огороде, косил сено. Поэтому возможность вернуться к корням, пройти настоящие фермерские испытания — это не просто приключение, а личная история. И особенно интересно показать, как Авито помогает сделать сельское хозяйство эффективнее и проще".

Во время выполнения заданий на фермах у Дмитрия есть возможность воспользоваться автомобильной спецтехникой, которую предоставил генеральный партнер проекта — компания "Современные транспортные технологии". Специальное оборудование может быть задействовано участником только один раз за серию и в любой момент, который он сочтет наиболее подходящим.

Шоу будет выходить каждые две недели: 4 сентября, 18 сентября, 2 октября и 16 октября на официальной странице Дмитрия Журавлева в VK и в социальных сетях Авито. Первый выпуск уже доступен по ссылке.

