Клиенты T2 могут выиграть скидку 100 тыс. рублей на смартфон в мобильном приложении

T2, российский оператор мобильной связи, запустил новую игру "Башня" в мобильном приложении. Она доступна в игровом центре в рамках программы лояльности "Больше". Пользователи могут выиграть призы от оператора и партнеров: подписку MiXX, украшения от SOKOLOV, курсы от Яндекс Практикума, скидки на такси, еду и шопинг, бонусы на баланс и скидку до 100 тыс. рублей на смартфон в салонах связи T2.

В игре "Башни" участникам необходимо укладывать движущиеся блоки друг на друга, стремясь к максимальной точности. При идеальном попадании блок ложится ровно, а следующий — остается прежнего размера. Если блок выходит за границы башни, выступающая часть "отрезается", а следующий блок становится уже, что усложняет дальнейшее строительство.

Доступны два режима игры. В режиме с призами игрок проходит 20 уровней, на отдельных из которых становятся доступны временные награды. Получить приз можно в течение действия призового фонда. Бесконечный режим ориентирован на построение максимально высокой башни и набор очков. В этом режиме формируются ежедневный и общий рейтинг игроков.

Для участников игры Т2 подготовила специальные призы, доступные благодаря программе лояльности "Больше". Так, пользователи могут выиграть скидки до 100 000 рублей на смартфоны в салонах оператора, денежные бонусы на баланс до 3 000 рублей, промокоды на подписку MiXX, украшения и бонусы от SOKOLOV, подарки от Литрес, а также промокоды на скидки в сервисах Яндекс Go: 500 рублей в Яндекс Такси, 500 рублей в Яндекс Заправках, 1 000 рублей в Яндекс Еде и 5 000 рублей в Яндекс Маркете.

Кирилл Зобнин, директор по развитию цифрового канала:

"Мобильное приложение сегодня не просто инструмент управления услугами, а естественная точка взаимодействия между оператором и клиентом. Запуск второй игры в нашем игровом центре — шаг в сторону более активного и осмысленного вовлечения. Через простые, но увлекательные механики мы даем пользователям возможность не только заполнить свое время, но и получить реальные преимущества. Это часть нашего подхода к цифровым сервисам. Они должны быть полезными, понятными, а иногда и развлекательными".