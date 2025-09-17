"Авито Недвижимость": 51% жителей ПФО продавали текущее жилье для покупки нового

Чтобы приобрести квартиру, жители Приволжского федерального округа также чаще всего пользовались собственными сбережениями (40%), материнским капиталом (23%), рыночной ипотекой (по 21%) и льготной ипотекой (17%). Большинство опрошенных из Приволжского ФО (67%) в рамках задач по продаже-покупке недвижимости привлекали агента по недвижимости.

Специалисты технологической платформы "Авито Недвижимость" опросили 10 тыс. совершеннолетних россиян, чтобы узнать, как и с какой целью респонденты покупали жилье, какие источники финансирования использовали и почему сделали выбор в пользу новостроек.

Согласно результатам опроса, среди россиян, которые приобретали квартиру за последний год, 54% использовали для покупки средства от продажи предыдущего жилья. Причем среди покупателей квартир в новостройках эта доля выше: 57% против 51% для "вторички". В Приволжском федеральном округе 51% респондентов продавали имеющееся жилье для покупки нового.

Также опрошенные россияне финансировали* приобретение квартир за счет собственных сбережений (47% — первичный рынок, 44% — вторичный), материнского капитала (в 20% случаев на обоих рынках), льготной ипотеки (29% на "первичке") и рыночной ипотеки (15% — в новостройках, 21% — на вторичном рынке). В меньшей степени покупатели использовали заемные средства от родных, друзей или знакомых (в 13% случаев), потребительские кредиты (12%), продажу движимого имущества (12% — "первичка", 9% — "вторичка") и рассрочки от застройщиков (16% на "первичке"). Те, кто при покупке квартиры в новостройке обходились без продажи старого жилья, чаще полагались на собственные сбережения (53% против 42% у тех, кто продавал) и льготную ипотеку (33% против 26%). Опрошенные, которые приобрели "вторичку" без продажи другой квартиры, чаще других привлекали заемные средства в рамках рыночной ипотеки (23%).

Среди жителей ПФО самыми популярными способами финансирования покупки жилья стали собственные сбережения (40%), материнский капитал (23%), рыночная ипотека (21%) льготная ипотека (17%).

"Сегодня последовательные и альтернативные сделки выступают одним из ключевых источников финансирования покупки жилья, при этом кредиты на рыночных условиях нередко берут либо на короткий срок для доплаты при улучшении жилищных условий, либо ограничиваются небольшой суммой. В то же время наибольшие сложности при продаже текущей квартиры у россиян вызывают поиск покупателя (37%), оформление документов (35%) и временной интервал между продажей и покупкой (32%). Понимая потребности рынка, мы развиваем партнерскую программу "Комфортная сделка", в которой опытные агенты по недвижимости помогают собственникам на всех этапах продажи жилья. Одновременно с этим агенты могут воспользоваться партнерским сервисом по подбору новостроек, который агрегирует лоты от большого количества застройщиков и помогает найти для клиента подходящую квартиру на первичном рынке", — прокомментировал Сергей Ерёмкин, управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости "Авито Недвижимости".

Цели приобретения недвижимости у участников опроса тоже различались. Россияне, которые продавали имеющуюся квартиру для покупки другой чаще стремились увеличить жилую площадь (34% против 16% у тех, кто не продавал) и повысить качество жизни (27% против 18%). Среди опрошенных из Приволжского ФО основными целями для приобретения жилья стали покупка собственного жилья (35%), увеличение жилой площади (23%) и повышение качества жизни (24%).

Большинство опрошенных россиян среди тех, кто приобретал недвижимость за последний год, привлекали агента по недвижимости для помощи в проведении сделки — такой вариант отмечали в 72% случаев. Чаще всего так поступали те, кто продавал жилье для покупки другой квартиры на первичном (88%) или вторичном рынках (85%). В Приволжском федеральном округе 67% опрошенных жителей также обращались к помощи риелтора для проведения сделки.

Причинами, по которым опрошенные отдавали предпочтение первичной недвижимости, чаще всего становились желание жить в квартире, где никто не проживал ранее (42%), современная планировка (33%), безопасность и комфорт, в том числе видеонаблюдение, двор без машин и другое (28%), инфраструктура рядом (27%), транспортная доступность и наличие льготных ипотечных программ (по 24%), качество строительства и юридическая чистота (по 23%), скидки и акции от застройщика (22%). ТОП-5 причин покупки жилья на первичном рынке среди жителей ПФО: новое жилье, в котором никто не жил 45%; современная планировка 30%; инфраструктура рядом 30%; качество строительства 27%; безопасность и комфорт (видеонаблюдение, двор без машин и т. п.) 26%.