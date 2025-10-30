Ветераны СВО осваивают основы предпринимательства по региональной программе "СВОе дело"

Участникам специальной военной операции и членам их семей оказывают поддержку в создании и развитии своего дела. Минэкономразвития Самарской области и региональный центр "Мой бизнес" продолжают бесплатную образовательную программу "СВОе дело", которая реализуется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".

"СВОе дело. Самарская область" — это комплексная программа поддержки участников и ветеранов СВО, боевых действий и членов их семей. Проект включает несколько модулей — это мотивационные встречи, разработка бизнес-идеи, практическое обучение, работа с наставником и др.

"Программа поможет ветеранам боевых действий раскрыть свой потенциал, получить и закрепить новые компетенции для реализации себя уже в статусе основателя и владельца собственного дела", — акцентировал заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Сейчас около 90 слушателей первого потока программы проходят основной блок — 7-недельный образовательный курс, который поможет участникам систематизировать знания о предпринимательстве и сделать первые шаги в создании собственного дела.

"Пришла на программу с супругом — он участник СВО. Муж работает тату-мастером и планирует открыть свой салон, а я хочу запустить патриотический клуб для детей и их родителей. Посещаем все занятия, очень интересно, содержательно. Наверно для меня самое полезное — узнать про рекламу, продвижение своего проекта. У нас есть сообщества в соцсетях, но подписчиков пока не так много, а теперь я знаю, как правильно позиционировать и продвигать свои услуги", — делится Анна Добровольская из Октябрьска.

В программе обучения — полный спектр занятий: от освоения базовых принципов ведения бизнеса и разработки конкурентоспособной идеи до подготовки бизнес-плана и изучения мер государственной поддержки.

"Я более 20 лет занимаюсь бизнесом в автомобильной сфере — изготовлением номеров, комиссионным оформлением. Однако почувствовал, что бизнесу не хватает развития, толчка, поэтому и пришел на программу, — рассказывает Сергей Невзоров из Новокуйбышевска. — Полезно услышать мнение опытных экспертов, спикеров по самым разным направлениям бизнес-деятельности. Для меня особенно интересно было послушать лекцию про искусственный интеллект, нейросети — сегодня это особенно актуальная тема для предпринимателей".