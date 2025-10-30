16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области привлекают инвесторов в новый промпарк "Самара" Ветераны СВО осваивают основы предпринимательства по региональной программе "СВОе дело" В Самарской области расширяют комплекс мер для повышения безопасности на дорогах Региональный минпром: у АвтоВАЗа в 2025 г. прибыли не будет Более 850 компаний подали почти 1,3 тыс. заявок на премию "Цифровые решения"

Экономика и бизнес

Ветераны СВО осваивают основы предпринимательства по региональной программе "СВОе дело"

САМАРА. 30 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 44
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Участникам специальной военной операции и членам их семей оказывают поддержку в создании и развитии своего дела. Минэкономразвития Самарской области и региональный центр "Мой бизнес" продолжают бесплатную образовательную программу "СВОе дело", которая реализуется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".

"СВОе дело. Самарская область" — это комплексная программа поддержки участников и ветеранов СВО, боевых действий и членов их семей. Проект включает несколько модулей — это мотивационные встречи, разработка бизнес-идеи, практическое обучение, работа с наставником и др.

"Программа поможет ветеранам боевых действий раскрыть свой потенциал, получить и закрепить новые компетенции для реализации себя уже в статусе основателя и владельца собственного дела", — акцентировал заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. 

Сейчас около 90 слушателей первого потока программы проходят основной блок — 7-недельный образовательный курс, который поможет участникам систематизировать знания о предпринимательстве и сделать первые шаги в создании собственного дела.

"Пришла на программу с супругом — он участник СВО. Муж работает тату-мастером и планирует открыть свой салон, а я хочу запустить патриотический клуб для детей и их родителей. Посещаем все занятия, очень интересно, содержательно. Наверно для меня самое полезное — узнать про рекламу, продвижение своего проекта. У нас есть сообщества в соцсетях, но подписчиков пока не так много, а теперь я знаю, как правильно позиционировать и продвигать свои услуги", — делится Анна Добровольская из Октябрьска.
В программе обучения — полный спектр занятий: от освоения базовых принципов ведения бизнеса и разработки конкурентоспособной идеи до подготовки бизнес-плана и изучения мер государственной поддержки.

"Я более 20 лет занимаюсь бизнесом в автомобильной сфере — изготовлением номеров, комиссионным оформлением. Однако почувствовал, что бизнесу не хватает развития, толчка, поэтому и пришел на программу, — рассказывает Сергей Невзоров из Новокуйбышевска. — Полезно услышать мнение опытных экспертов, спикеров по самым разным направлениям бизнес-деятельности. Для меня особенно интересно было послушать лекцию про искусственный интеллект, нейросети — сегодня это особенно актуальная тема для предпринимателей".

В Самарской области действует единый портал господдержки mybiz63.ru, где можно получить всю информацию о предстоящих мероприятиях, инструментах поддержки и возможностях, созданных в регионе для предпринимательского сообщества. Кроме того, работает "горячая линия" для бизнеса по тел. 8-800-300-63-63.

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №29

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Yuriy Yuriy 24 октября 2025 15:24 "Маловато": застройщик — о средней стоимости жилья в Самаре

Спросите Хугаева:"как на Волгарь получена экологическая экспертиза проекта КРТ"(?)...

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Фото на сайте

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Для будущих урожаев: большой фоторепортаж с Дня поля и сенажа ПФО

Для будущих урожаев: большой фоторепортаж с Дня поля и сенажа ПФО

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2