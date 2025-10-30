16+
Экономика и бизнес

ИТ-компании Самарской области переносят общение в МАХ

САМАРА. 30 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Национальный мессенджер МАХ, начавший работу в начале лета, к концу октября фиксирует рекорды по числу установок и зарегистрированных пользователей. По данным пресс-службы платформы национального мессенджера, в октябре среднесуточный охват превысил 19 млн человек.

Фото: минцифры Самарской области

Среди тех, кто предпочитает отечественный сервис — сотрудники ИТ-компаний Самарской области. "В своей ежедневной работе мы отдаем предпочтение российскому мессенджеру MAX, который становится основным инструментом для общения с клиентами и внутренней координации. Сегодня через MAX мы взаимодействуем с партнерами и клиентами, а также решаем производственные задачи в режиме реального времени", — рассказала руководитель самарского филиала компании "Такском" Ольга Семанина.

В региональном министерстве цифрового развития и связи отмечают, что ИТ-компании области чаще всего характеризуют MAX как удобную, стабильную и безопасную платформу: интерфейс интуитивно понятен, качество голосовой и видеосвязи — стабильно высокое, что исключает простои в работе. "В отличие от ряда зарубежных мессенджеров, которые все чаще сталкиваются с техническими сбоями, ограничениями или нестабильной работой на территории России, MAX обеспечивает бесперебойную связь и полный контроль над данными. Для нас особенно важно, что это современное отечественное решение, полностью соответствующее требованиям российского законодательства — в том числе в части защиты персональных данных и локализации информации", – добавила Ольга Семанина.

ИТ-компании видят в MAX не просто средство коммуникации, а стратегический инструмент цифровой трансформации бизнеса. Его использование позволяет повышать скорость, прозрачность и качество взаимодействия, как внутри компании, так и с внешними партнерами и клиентами. "При этом мы гордимся, что вносим свой вклад в развитие цифрового суверенитета страны и поддерживаем национальную повестку по импортозамещению ключевых ИТ-решений", — добавила эксперт.
Напомним, 29 октября губернатор Вячеслав Федорищев встретился с главой Минцифры РФ Максутом Шадаевым, докладывая министру о развитии сферы ИТ в Самарской области, губернатор назвал регион одним из ведущих в стране, в том числе по количеству разработок программного обеспечения. На сегодняшний день в регионе в сфере ИТ и телекоммуникаций успешно работают более 1400 компаний и почти 30,5 тыс. человек.

