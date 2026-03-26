Тольяттинская пенсионерка стала жертвой мошенников, но смогла вернуть свои деньги

Прокуратура Автозаводского района Тольятти помогла пенсионерке, ставшей жертвой телефонных мошенников, восстановить имущественные права.

Женщина, по информации пресс-службы прокуратуры Самарской области, поверив злоумышленникам, которые представились сотрудниками поликлиники, установила на телефон вирусное мобильное приложение для записи к врачам. С помощью вредоносной программы мошенники получили доступ к счетам и похитили 150 тыс. рублей с кредитной карты заявительницы.

Позже банк на основании кредитного договора добился исполнительной надписи нотариуса на сумму 163 тыс. рублей и начал принудительное взыскание через службу судебных приставов. Из пенсии женщины успели удержать более 20 тыс. рублей.

Прокурор направил в суд иск с требованиями признать кредиторскую задолженность отсутствующей, отменить исполнительную надпись нотариуса, расторгнуть кредитный договор.

Суд удовлетворил все исковые требования. Исполнительное производство в отношении пенсионерки прекращено, незаконно удержанные из пенсии средства женщине возвращены.