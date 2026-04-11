В Самарской области временно изменится расписание электрички из Тольятти до Новокуйбышевска

В связи с проведением ремонтных работ Куйбышевской железной дорогой вносятся изменения в расписание движения пригородного поезда Тольятти - Новокуйбышевская. Об этом сообщает пресс-служба Самарской пригородной пассажирской компании.
С 20 по 23 апреля поезд № 7126/7125 Тольятти (отпр.17:08) — Новокуйбышевская (приб.19:30)
на участке Самара — Новокуйбышевская проследует по измененному расписанию: Тольятти (отпр.17:08) — Самара (18:05-18:15) — Новокуйбышевская (приб.19:38).
|
остановочный пункт
|
время проследования
|
Тольятти
|
отпр.17.08
|
Жигулевское Море
|
17.29-17.31
|
Волжская жемчужина
|
17.40-17.41
|
Задельная
|
17.51-17.52
|
Имени Валерия Грушина
|
17.56,5-17.57,5
|
Старосемейкино
|
18.19,5-18.20
|
Водинская
|
18.26-18.26,5
|
Ягодная
|
18.33-18.34
|
Средневолжская
|
18.43-18.44
|
Пятилетка
|
18.51-18.52
|
Стахановская
|
18.56-18.57
|
Самара
|
19.05-19.15
|
Парк дружбы народов
|
19.21-19.22
|
Соцгород
|
19.25,5-19.26
|
Липяги
|
19.31-19.32
|
Новокуйбышевская
|
приб.19.38
