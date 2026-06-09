В Сызрани со спецстоянки похитили Оку

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Сызрани по иску прокурора с юридического лица взыскали ущерб, причиненный государству за утрату конфискованного автомобиля со специализированной стоянки, сообщает прокуратура Самарской области.

Фото: Прокуратура Самарской области