Минстрой хочет отсудить Клинику сердца и выставить на торги

Министерство строительства Самарской области пытается изъять у ООО "Современные медицинские технологии" недострой Клиники сердца на ул. Аэродромной. Соответствующий иск рассматривается в Арбитражном суде Самарской области.
В материалах дела указывается, что спор идет за два здания со степенью готовности 94% и 48%. Министерство добивается их продажи с публичных торгов.
"Самарские медицинские технологии" возражают против удовлетворения иска и заявили ходатайство о назначении по делу судебной экспертизы.
Суд назначил экспертизу, которая должна определить техническое состояние зданий, их соответствие проектной и исполнительной документации, наличие строительных и эксплуатационных недостатков, степень готовности и их рыночную стоимость. Результаты экспертизы суд планирует рассмотреть в сентябре.
Напомним, Клинику сердца площадью почти 26 тыс. кв. метров построили рядом с областным кардиоцентром в рамках государственно-частного партнерства. Инвестором выступало ООО "Современные медицинские технологии" (СМТ) Сергея Шатило. Но когда здание было почти готово, в отношении бизнесмена было инициировано несколько уголовных дел, и в 2016 г. стройка встала. В 2019 г. власти через суд расторгли инвестиционный меморандум.
Несколько раз поднималась тема выкупа объекта в собственность региона. В 2025 г. стоимость выкупа оценивалась в 1,5 млрд руб., дооснащение клиники потребовало бы еще 4-5 млрд рублей. Однако до конкретных решений дело пока не дошло.
Сам Сергей Шатило рассказывал, что находил нескольких федеральных инвесторов, которые готовы были вложиться в клинику, "но никому из них так и не дали этого сделать".
В 2025 г. "Современные медицинские технологии" подавали иск в арбитраж в попытке просудить право собственности на объект. По делу была назначена экспертиза, которая должна была установить, соответствует ли объект градостроительным, строительным, санитарно-эпидемиологическим, противопожарным, а также иным обязательным нормам и правилам, а также сделать заключение о том, создает ли здание угрозу жизни, здоровью людей и имуществу граждан и юрлиц.
Однако в начале июня компания отказалась от иска, объяснив это решение тем, что при подготовке документов для экспертизы стало известно о необходимости предоставить дополнительные материалы о соответствии подключения коммунальной сети необходимым параметрам. "С целью процессуальной экономии истец заявляет отказ от иска", - указывалось в материалах дела.
Последние комментарии
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи
Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...
Если для компании и в лизинг, то я бы взял ET.