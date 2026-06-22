Два тольяттинца избили друг друга битой

Автозаводский районный суд Тольятти рассмотрит уголовное дело в отношении 27‑летнего местного жителя, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета в качестве оружия, сообщает прокуратура Самарской области.

Инцидент произошел в ночь с 21 на 22 февраля 2025 г. в квартире на ул. Автостроителей, 25. Потерпевший приехал помочь бывшей супруге выпроводить из дома нетрезвого гостя — обвиняемого. Для самозащиты потерпевший взял биту.

Во время выяснения отношений потерпевший нанес обвиняемому один удар битой по спине, тот в ответ выбил оружие у оппонента, повалил его на пол и ударил битой по голове и лицу.

Потерпевший изначально отказался обращаться в полицию или больницу, но 23 февраля был госпитализирован из‑за резкого ухудшения здоровья. Судебно‑медицинская экспертиза выявила у потерпевшего закрытую черепно‑мозговую травму, перелом свода черепа, ушиб мозга и многочисленные кровоподтеки. Эти повреждения квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

Обвиняемый признал вину лишь частично. Он настаивает, что не знал нападавшего, так как тот был в балаклаве и действовал в рамках самообороны, отражая внезапное нападение.

Дело направлено в Автозаводский районный суд.