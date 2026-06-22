Летний фестиваль "Пластилиновый дождь" в Самаре отменен

Организаторы фестиваля "Пластилиновый дождь" сообщают, что в текущем летнем сезоне мероприятие не состоится. Решение принято в связи с плотным графиком гастролей и выступлений команды фестиваля в Самаре и других городах.

Организаторы планируют возобновить мероприятие в следующем сезоне с обновленной программой и новыми творческими идеями. "Этот год мы пропустим, а потом с новыми силами проведем фестиваль," - обещают организаторы.

Несмотря на отмену фестиваля, творческая команда продолжит выступать перед публикой в рамках гастрольного тура. Концерты пройдут на различных площадках в разных городах.

Фестиваль "Пластилиновый дождь" - один из флагманских фестивалей Самарской области. Это место встречи уличных театров со всей России.