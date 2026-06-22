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Культура

Летний фестиваль "Пластилиновый дождь" в Самаре отменен

САМАРА. 22 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Организаторы фестиваля "Пластилиновый дождь" сообщают, что в текущем летнем сезоне мероприятие не состоится. Решение принято в связи с плотным графиком гастролей и выступлений команды фестиваля в Самаре и других городах.

Фото: Фестиваль "Пластилиновый дождь"

Организаторы планируют возобновить мероприятие в следующем сезоне с обновленной программой и новыми творческими идеями. "Этот год мы пропустим, а потом с новыми силами проведем фестиваль," - обещают организаторы.

Несмотря на отмену фестиваля, творческая команда продолжит выступать перед публикой в рамках гастрольного тура. Концерты пройдут на различных площадках в разных городах.

Фестиваль "Пластилиновый дождь" - один из флагманских фестивалей Самарской области. Это место встречи уличных театров со всей России.

Фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь" проходит в Самаре в Струковском парке с 2011 года. С 2017 по 2019 годы, помимо летнего, проводился еще и зимний фестиваль (в ТРК "Аврора Молл"). В августе 2023 г. при поддержке Президентского фонда культурных инициатив состоялся IX летний фестиваль "Пластилиновый дождь". В 2025 г. Х-й юбилейный летний фестиваль состоялся при поддержке правительства Самарской области. С 2024 по 2026 годы зимний формат проводился в торговом комплексе "Гудок".

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Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково

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Другими словами никто ничего не будет строить. Будут холупы - позор на всю страну. Туристы и гости города просто в ужасе от центра Самары.

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