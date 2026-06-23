В Самаре прошла бесплатная пешеходная экскурсия "Куйбышев — город трудовой доблести"

В преддверии Дня памяти и скорби министерство туризма Самарской области совместно с туристским информационным центром Самарской области была организована бесплатная пешеходная экскурсия "Куйбышев — город трудовой доблести" в рамках реализации проекта "Столицы трудовой доблести", организатором которого является Национальная родительская ассоциация при поддержке Фонда президентских грантов.

В программе было посещение историко-краеведческого музея имени Алабина, где гостей познакомили с понятием "город трудовой доблести". Узнали, когда и за какие заслуги Самара получила это гордое звание, а также на экскурсии по экспозиции познакомились с тыловыми подвигами куйбышевцев.

Затем участники отправились на экскурсию по городу, где на улицах узнавали особенности быта военного Куйбышева, кто и как жил, чем занимался, какой ценой доставалась Победа благодаря самоотверженности жителей Запасной Столицы.

И школьники, и их родители с удивлением и вниманием слушали рассказ о летчике Маресьеве, который именно в Куйбышеве встал на протезы и вернулся в небо, о Куйбышевском авиационном институте, который сегодня носит гордое звание Национального университета имени Королева. Завершилась экскурсия на площади Славы перед Вечным огнем, как дань уважения всем тем, кто ценой своего здоровья и жизни приближал долгожданную Победу!