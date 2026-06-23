В Самаре прошла бесплатная пешеходная экскурсия "Куйбышев — город трудовой доблести"

В преддверии Дня памяти и скорби министерство туризма Самарской области совместно с туристским информационным центром Самарской области была организована бесплатная пешеходная экскурсия "Куйбышев — город трудовой доблести" в рамках реализации проекта "Столицы трудовой доблести", организатором которого является Национальная родительская ассоциация при поддержке Фонда президентских грантов.
В программе было посещение историко-краеведческого музея имени Алабина, где гостей познакомили с понятием "город трудовой доблести". Узнали, когда и за какие заслуги Самара получила это гордое звание, а также на экскурсии по экспозиции познакомились с тыловыми подвигами куйбышевцев.
Затем участники отправились на экскурсию по городу, где на улицах узнавали особенности быта военного Куйбышева, кто и как жил, чем занимался, какой ценой доставалась Победа благодаря самоотверженности жителей Запасной Столицы.
И школьники, и их родители с удивлением и вниманием слушали рассказ о летчике Маресьеве, который именно в Куйбышеве встал на протезы и вернулся в небо, о Куйбышевском авиационном институте, который сегодня носит гордое звание Национального университета имени Королева. Завершилась экскурсия на площади Славы перед Вечным огнем, как дань уважения всем тем, кто ценой своего здоровья и жизни приближал долгожданную Победу!
Последние комментарии
Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково
Супер
Содержательная статья талантливого журналиста.
Это не театр драмы, а мечеть. Оставили бы как есть.
Другими словами никто ничего не будет строить. Будут холупы - позор на всю страну. Туристы и гости города просто в ужасе от центра Самары.