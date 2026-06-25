Александр Живайкин: первые беспилотники "Экопатриота" отправились на фронт

За месяц работы проекта "Экопатриот" во дворах Самары жители собрали более 10 тонн макулатуры. Первые пять беспилотников, купленные на собранные средства, отправились на передовую.
Во дворе многоэтажек по улице Силина встретились активисты проекта "Экопатриот". Автор идеи, депутат фракции "Единая Россия" Самарской Губернской Думы Александр Живайкин отметил, что все участники проекта сознательно отказываются от денежного вознаграждения, предпочитая направить средства на поддержку фронта. Первые пять беспилотников были переданы представителям 2-й армии.
Особое внимание — работе с молодежью. Ветераны СВО — офицер запаса Владислав Яковлев и Ринат Калимуллин рассказали о применении беспилотников на передовой, объяснили, как именно собранное вторсырье "превращается" в технику, которая помогает сохранять жизни. Такой прямой связкой "сдал вторсырье — помог бойцам" организаторы объясняют высокий интерес жителей к проекту.
Жители домов под чутким руководством известного в Самаре ландшафтного дизайнера Веры Глуховой и работников питомника и "Садового центра Веры Глуховой" посадили во дворе деревья. Каждый саженец — символ памяти о героях прошлого и надежды на светлое будущее. На площадке мероприятия звучали патриотические песни, дети и взрослые писали письма бойцам, работала полевая кухня.
Директор ООО "Втормаркет" Рузиль Бурангулов, на чьи плечи легла сложная задача логистики и переработки вторсырья, поделился своими впечатлениями: "Самарцы — люди с открытым сердцем! Жители выносят из домов и гаражей все, что можно сдать на переработку, и ни один человек не захотел получить за это деньги! Все хотят помочь, все — для фронта!"
Волонтеры "Молодой Гвардии Единой России" — постоянные участники акции. Только за этот вечер они помогли жителям перенести и отсортировать около полутора тонн вторсырья: еще один вклад в копилку народного проекта.
Александр Живайкин уверен: идея находит отклик у людей, если их объединяют общие ценности.
Напомним, акция "Экопатриот" продолжается. Принять участие могут пока только жители областной столицы. Ждите экогрузовичок у себя во дворе.
Последние комментарии
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги