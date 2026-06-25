16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области обследуют 700 гектаров лесного фонда в 2026 году Ветеран СВО из Самарской области после ранения и реабилитации вернулся к делу жизни и готовится к чемпионату "Абилимпикс" Экономист областного онкологического диспансера Румия Гизатова стала федеральным победителем акции "Диктант Победы" Пять лет с "Другим Делом": жители Самарской области вошли в крупнейшее сообщество саморазвития в России В мороженом тольяттинского производителя спортпита Bombbar нашли кишечную палочку

Общество

"Поле чудес" и кольцо у АвтоВАЗа в Тольятти получили официальные названия

ТОЛЬЯТТИ. 25 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 120
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Дума города утвердила новые названия для знаковых мест; теперь они появятся на картах и в документах, сообщила мэрия Тольятти.

Фото: администрация Тольятти

Кольцевая развязка у заводоуправления АВТОВАЗа на пересечении улиц Заставной, Воскресенской и Южного шоссе называется "Разъезд кольцевой имени 60-летия АО "АВТОВАЗ". Название призвано сохранить память о важном событии: 20 июля 1966 г. ЦК КПСС и Совет Министров СССР постановили построить в Тольятти завод легковых автомобилей.

Территорию, которую многие до сих пор зовут "Полем чудес" (это участок на стыке улиц Ленинградской, Мира и Голосова), теперь официально именуют сквером "Куйбышевгидростроя". С инициативой выступили ветераны КГС и Фонд имени Семизорова.

В дальнейшем все проекты благоустройства будут разрабатываться уже под этим официальным наименованием.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 14 мая 2026 04:40 По Московскому шоссе хотят пустить трамваи

Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.

Юрий Пестриков 24 апреля 2026 08:41 Самарский школьник покажет проект робота с машинным зрением на всероссийском конкурсе инноваций

... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Анатолий Илларионов 17 марта 2026 05:52 В Самарской области Минюст и Общественная палата проведут мероприятие для НКО по вопросам новой формы отчетности

Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Фото на сайте

"Добрые дела — в нашем культурном коде": в Самаре обсудили развитие корпоративного волонтерства

"Добрые дела — в нашем культурном коде": в Самаре обсудили развитие корпоративного волонтерства

В Самаре прошел первый региональный фестиваль беспилотных систем "ДронФест"

В Самаре прошел первый региональный фестиваль беспилотных систем "ДронФест"

Александр Карелин провел зарядку на набережной в Самаре

Александр Карелин провел зарядку на набережной в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5