"Поле чудес" и кольцо у АвтоВАЗа в Тольятти получили официальные названия

Дума города утвердила новые названия для знаковых мест; теперь они появятся на картах и в документах, сообщила мэрия Тольятти.

Кольцевая развязка у заводоуправления АВТОВАЗа на пересечении улиц Заставной, Воскресенской и Южного шоссе называется "Разъезд кольцевой имени 60-летия АО "АВТОВАЗ". Название призвано сохранить память о важном событии: 20 июля 1966 г. ЦК КПСС и Совет Министров СССР постановили построить в Тольятти завод легковых автомобилей.

Территорию, которую многие до сих пор зовут "Полем чудес" (это участок на стыке улиц Ленинградской, Мира и Голосова), теперь официально именуют сквером "Куйбышевгидростроя". С инициативой выступили ветераны КГС и Фонд имени Семизорова.

В дальнейшем все проекты благоустройства будут разрабатываться уже под этим официальным наименованием.