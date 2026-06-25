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Общество

В Самаре отменили комплексную застройку участка у берега Волги

САМАРА. 25 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство градостроительной политики Самарской области подготовило проект приказа об отмене решения мэрии столицы региона по комплексному развитию территории (КРТ) в границах улицы Советской Армии, 3-й и 4-й просек. Представители ведомства озвучили Волга Ньюс причину.

Фото: Александра Ламзина

Участок находится прямо у берега Волги, в районе пляжа под спуском улицы Советской Армии. По соседству располагается памятник архитектуры - дача Константина Головкина, более известная как "дача со слонами". Посмотрите карту.

Решение о комплексной застройке этой площадки мэрия приняла еще в 2022 году. В документах было указано, что под снос планируется пустить дома №№ 260, 272, 276, 278, 280, 288 по улице Советской Армии. Затем в перечень добавили и дом №284. Вот так выглядит территория.

В январе 2024 года мэрия провела аукцион на право заключить договор о КРТ с начальной ценой в 2 млн рублей. Однако его признали несостоявшимся, так как единственного участника - воронежское ООО СЗ "Развитие и Партнеры" - не допустили к участию.

ГК "Развитие" владеет Сергей Гончаров. Компания ведет строительство жилья в Воронежской, Московской, Ленинградской областях, Москве, Орле, Липецке, Кисловодске и Республике Крым. Экспансию на рынок Самары начала с Мехзавода, взяв в работу проблемный объект в 3-м квартале. Сейчас "Развитие" достраивает ЖК "Победа" на ул. Победы, 14а и "Юность" на ул. Советской Армии, 242а. Также группа приобрела участок в границах улиц Победы, Свободы, Советской и Кузнецкой, ООО "СЗ "Скай", владеющее площадкой на Советской Армии - Антонова-Овсеенко, объект культурного наследия "Дом Арсения Юрина" на улице Льва Толстого, 83. Также она планирует строительство ЖК на 9-й просеке.

С тех пор полномочия по принятию решений о КРТ перешли на региональный уровень — министерству градостроительной политики Самарской области. Поэтому уже оно принимает решение об отмене данной комплексной застройки.

"Решение основано на позиции местных жителей, которые попросили сделать на обозначенном участке зеленую зону, а от КРТ отказались. Чтобы реализовать желание горожан и ликвидировать возможность выставления площадки на торги в будущем, министерство в рамках своих полномочий подготовило приказ об отмене КРТ", — объяснили Волга Ньюс в минграде.

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