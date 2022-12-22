Власти Самары выставили под комплексное развитие территорию в Октябрьском районе

Мэрия Самары опубликовала очередное постановление, связанное с комплексным развитием городских территорий. В частности, речь об участке, расположенном в границах улицы Советской Армии, Четвертой просеки, Третьей просеки в Октябрьском районе.
Общая площадь территории — 1,99 га.
В ближайшее время будет утвержден перечень объектов капитального строительства, расположенных в границах территории, а также будут определены предельные параметры разрешенного строительства и основные виды разрешенного использования земельных участков.
Документацию по планировке территории подготовят в течение 9 месяцев с даты заключения договора о комплексном развитии.
"Установить, что предельный объем строительства с учетом сохранения либо реконструкции объектов капитального строительства <…> составляет 25 472,00 кв.м", — отмечается в тексте постановления.
Последние комментарии
Ну и слава богу!
А там будут проходить ивенты в стиле аниме, просто очень интересно
Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?
Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.
А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!