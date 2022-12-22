Власти Самары выставили под комплексное развитие территорию в Октябрьском районе

Мэрия Самары опубликовала очередное постановление, связанное с комплексным развитием городских территорий. В частности, речь об участке, расположенном в границах улицы Советской Армии, Четвертой просеки, Третьей просеки в Октябрьском районе.

Общая площадь территории — 1,99 га.

В ближайшее время будет утвержден перечень объектов капитального строительства, расположенных в границах территории, а также будут определены предельные параметры разрешенного строительства и основные виды разрешенного использования земельных участков.

Документацию по планировке территории подготовят в течение 9 месяцев с даты заключения договора о комплексном развитии.

"Установить, что предельный объем строительства с учетом сохранения либо реконструкции объектов капитального строительства <…> составляет 25 472,00 кв.м", — отмечается в тексте постановления.