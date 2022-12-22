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Строительство Строительство и недвижимость

Власти Самары выставили под комплексное развитие территорию в Октябрьском районе

САМАРА. 22 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мэрия Самары опубликовала очередное постановление, связанное с комплексным развитием городских территорий. В частности, речь об участке, расположенном в границах улицы Советской Армии, Четвертой просеки, Третьей просеки в Октябрьском районе.

Общая площадь территории — 1,99 га.

В ближайшее время будет утвержден перечень объектов капитального строительства, расположенных в границах территории, а также будут определены предельные параметры разрешенного строительства и основные виды разрешенного использования земельных участков.

Документацию по планировке территории подготовят в течение 9 месяцев с даты заключения договора о комплексном развитии.

"Установить, что предельный объем строительства с учетом сохранения либо реконструкции объектов капитального строительства <…> составляет 25 472,00 кв.м", — отмечается в тексте постановления.

Гид потребителя

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Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?

Альберт Харасов 26 января 2022 14:38 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.

W W 26 января 2022 10:05 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!

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