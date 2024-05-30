16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Октябрьском районе снесут 7 жилых домов на территории под КТР Анатолию Давидюку отказали в создании "своей" подзоны в ПЗЗ Застроят вопреки: "Партнер" получил разрешение на высотку в районе 5-й просеки Кладбище - не помеха: УГООКН согласовало застройку территории самарского хлебозавода №2 Лизинговая компания CARCADE приглашает посетить главную выставку строительной техники и технологий в России — СТТ Expo 2024

Строительство Строительство и недвижимость

В Октябрьском районе снесут 7 жилых домов на территории под КТР

САМАРА. 30 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 61
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Мэрия Самары опубликовала постановление, в соответствии с которым вносятся изменения в комплексное развитие территории (КРТ) жилой застройки, расположенной в границах улицы Советской Армии, Четвертой просеки, Третьей просеки в Октябрьском районе Самары.

Под КРТ подпадает земельный участок площадью 2 га. В документах к постановлению приведен перечень объектов капитального строительства, подлежащих сносу. В частности, речь идет о 7 домах по ул. Советской Армии: №№ 260, 272, 276, 278, 280, 284, 288.

Кроме того, в документации отмечается, что если в границах указанной территории будут обнаружены объекты капстроительства, которые отсутствуют в опубликованном приложении, их автоматически включат в территорию КР, а решение об их сносе (реконструкции, сохранении или переносе) инвестор будет принимать самостоятельно.

Напомним, в январе был проведен аукцион на право заключить договор о КРТ указанной территории, но его признали несостоявшимся "в связи с принятием решения об отказе в допуске к участию в торгах единственного заявителя".

Что, на Ваш взгляд, является основной причиной возникновения ДТП?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 09 апреля 2024 12:24 Компания Давидюка построит на ул. Губанова ЖК "Аура" в 27 этажей

Всё-таки какие алчные люди,что бизнес, что администрация. Губанова на этом участке узенькая улочка. Кто подумал, как будут выезжать по ней столько машин на Ново-Садовую и Солнечную? Куда пойдут дети? В какой поликлинике будт лечить детей? Всем всё пофиг. И тем, кто купит там квартиры и будет скулить, что все плохо.

ИРИНА СОКОЛОВА 24 декабря 2022 08:59 Дом полицейского управления на ул. Фрунзе отреставрируют к 2024 году

В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области

Hillary Ouatro 22 декабря 2022 12:20 Мэрия Самары одобрила застройку на ул. Фрунзе вопреки результатам слушаний

Значит слушания это фикция

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 08:54 Застройщику участков около ТЦ Metro на ул. Уральской отказали в отклонении от предельных параметров

Ну и слава богу!

Кристина Салихова 08 июля 2022 08:06 В "Кошелев-Парке" в 2021 году появится центральная площадь с водопадом и экстрим-парком

А там будут проходить ивенты в стиле аниме, просто очень интересно

Фото на сайте

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2