В Октябрьском районе снесут 7 жилых домов на территории под КТР

Мэрия Самары опубликовала постановление, в соответствии с которым вносятся изменения в комплексное развитие территории (КРТ) жилой застройки, расположенной в границах улицы Советской Армии, Четвертой просеки, Третьей просеки в Октябрьском районе Самары.
Под КРТ подпадает земельный участок площадью 2 га. В документах к постановлению приведен перечень объектов капитального строительства, подлежащих сносу. В частности, речь идет о 7 домах по ул. Советской Армии: №№ 260, 272, 276, 278, 280, 284, 288.
Кроме того, в документации отмечается, что если в границах указанной территории будут обнаружены объекты капстроительства, которые отсутствуют в опубликованном приложении, их автоматически включат в территорию КР, а решение об их сносе (реконструкции, сохранении или переносе) инвестор будет принимать самостоятельно.
Напомним, в январе был проведен аукцион на право заключить договор о КРТ указанной территории, но его признали несостоявшимся "в связи с принятием решения об отказе в допуске к участию в торгах единственного заявителя".
Последние комментарии
Всё-таки какие алчные люди,что бизнес, что администрация. Губанова на этом участке узенькая улочка. Кто подумал, как будут выезжать по ней столько машин на Ново-Садовую и Солнечную? Куда пойдут дети? В какой поликлинике будт лечить детей? Всем всё пофиг. И тем, кто купит там квартиры и будет скулить, что все плохо.
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области
Значит слушания это фикция
Ну и слава богу!
А там будут проходить ивенты в стиле аниме, просто очень интересно