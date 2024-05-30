В Октябрьском районе снесут 7 жилых домов на территории под КТР

Мэрия Самары опубликовала постановление, в соответствии с которым вносятся изменения в комплексное развитие территории (КРТ) жилой застройки, расположенной в границах улицы Советской Армии, Четвертой просеки, Третьей просеки в Октябрьском районе Самары.

Под КРТ подпадает земельный участок площадью 2 га. В документах к постановлению приведен перечень объектов капитального строительства, подлежащих сносу. В частности, речь идет о 7 домах по ул. Советской Армии: №№ 260, 272, 276, 278, 280, 284, 288.

Кроме того, в документации отмечается, что если в границах указанной территории будут обнаружены объекты капстроительства, которые отсутствуют в опубликованном приложении, их автоматически включат в территорию КР, а решение об их сносе (реконструкции, сохранении или переносе) инвестор будет принимать самостоятельно.

Напомним, в январе был проведен аукцион на право заключить договор о КРТ указанной территории, но его признали несостоявшимся "в связи с принятием решения об отказе в допуске к участию в торгах единственного заявителя".