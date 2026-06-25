Экономист областного онкологического диспансера Румия Гизатова стала федеральным победителем акции "Диктант Победы"

В филиале Музея Победы — Музее "Г.О.Р.А." прошло торжественное награждение федеральных победителей Международной патриотической акции "Диктант Победы". Среди них экономист Самарского областного клинического онкологического диспансера Румия Гизатова.
В этом году "Диктант Победы" прошел в восьмой раз. Диктант написали 2,8 млн человек — это рекордное количество за всю историю проекта. Акция прошла на 37,7 тыс. площадок в 77 странах мира. В тестовые задания вошли вопросы, посвященные великому полководцу, Маршалу Советского Союза Георгию Жукову и другим советским военачальникам, а также юбилейным датам в истории Великой Отечественной войны, приходящимся на 2026 год. Отдельный блок составили вопросы по теме специальной военной операции.
На церемонии почетные гости вручили победителям дипломы, памятные подарки, денежные сертификаты. Главным призом стало приглашение на Парад Победы 9 мая в следующего года. После награждения для знатоков истории организовали экскурсию по столице.
Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов поздравил победителя: "Этот выдающийся результат — яркое свидетельство не только глубоких знаний нашей истории, но и демонстрации личных качеств — целеустремленности, эрудиции и, что особенно ценно, неравнодушия к истории нашей страны. Победа в "Диктанте Победы" — это вклад в сохранение исторической правды и патриотическое воспитание подрастающего поколения. Уверен, что этот успех вдохновит многих коллег и молодых специалистов на новые достижения, как в профессиональной, так и общественной деятельности. Поздравляю с заслуженной победой! Желаю крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и дальнейших успехов во всех начинаниях!"
Последние комментарии
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги