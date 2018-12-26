Три человека пострадали в ДТП с двумя фурами под Сызранью

В среду, 26 декабря, на трассе М-5 под Сызранью столкнулись два большегруза. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В 11:45 40-летний водитель грузовика Man со щебнем ехал по трассе М-5 в направлении Москвы.

По предварительным данным полиции, между 872 и 873 км трассы он не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. Машину занесло на встречную полосу, где она столкнулась с фурой Scania под управлением 36-летнего мужчины.

В аварии пострадали оба водителя и пассажирка Man. Их доставили на "скорой" в больницу. Женщина была в тяжелом состоянии.

По факту ДТП ведется проверка.