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ДТП Происшествия

Три человека пострадали в ДТП с двумя фурами под Сызранью

СЫЗРАНЬ. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 26 декабря, на трассе М-5 под Сызранью столкнулись два большегруза. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В 11:45 40-летний водитель грузовика Man со щебнем ехал по трассе М-5 в направлении Москвы.
По предварительным данным полиции, между 872 и 873 км трассы он не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. Машину занесло на встречную полосу, где она столкнулась с фурой Scania под управлением 36-летнего мужчины.

В аварии пострадали оба водителя и пассажирка Man. Их доставили на "скорой" в больницу. Женщина была в тяжелом состоянии.

По факту ДТП ведется проверка.

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