Tele2 продлевает время новогодних подарков

Телеком-оператор предлагает своим абонентам воспользоваться безлимитным интернетом на высоких скоростях, а новым клиентам — получить услугу на три месяца в подарок.

Tele2 продлевает срок действия акции "Безлимит в подарок" во всех регионах на две недели — клиенты могут воспользоваться предложением до 22 января. Новые абоненты получают безлимитный интернет на три месяца в подарок при выборе тарифов "Мой онлайн" и "Мой онлайн+" в рамках опции "Безлимит в подарок". Услуга подключается автоматически: скоростным интернетом можно начать пользоваться сразу после активации SIM-карты.

Предложение "Безлимит в подарок" для новых клиентов Tele2 стартовало 28 ноября. За это время безлимитным интернетом Tele2 успели воспользоваться 600 тыс. человек. С конца ноября новые клиенты оператора, которые подключили тарифы "Мой онлайн" и "Мой онлайн+", использовали более 2 Пб интернет-трафика. Tele2 также определила регионы-лидеры по потреблению мобильного интернета в рамках предновогоднего предложения: ими стали Магаданская область, Краснодарский край и Саратовская область.

"В телеком-отрасли принято предлагать безлимитный интернет за деньги, однако накануне зимних праздников мы ввели "другое правило" для новых абонентов. Акция оказалась востребованной клиентами, что подтверждает объем потребленного трафика в 2 петабайта и внушительное число участников. Учитывая популярность нашего предложения, мы решили продлить срок его действия. Уверен, наш новогодний подарок поможет клиентам сделать выбор в пользу услуг Tele2", — говорит директор по стратегическому развитию продуктового портфеля компании Олег Решетин.