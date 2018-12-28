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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Tele2 подготовила сеть к новогодним праздникам

САМАРА. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Оператор подготовил сеть к дополнительным нагрузкам в преддверии новогодних праздников и готов обеспечить ее бесперебойную работу.

В канун Нового года и праздничных дней января технические специалисты Tele2 подготовили сетевую инфраструктуру к повышенным нагрузкам. Чтобы увеличить пропускную способность сети, оператор активировал дополнительные приемопередатчики и расширил каналы связи между основными сетевыми элементами. Также специалисты компании провели работы по увеличению пропускной способности каналов связи между Tele2 и другими операторами.

При подготовке сети к работе в новогоднюю ночь Tele2 уделила особое внимание и местам массового скопления людей, пешеходным зонам, а также основным центральным площадкам празднования в районах Самары и области. Увеличение емкости сети позволит обеспечить качественными услугами связи максимальное количество жителей и гостей Самарской области.

В праздничные дни в сети оператора традиционно возрастает как голосовая, так и интернет-активность пользователей мобильной связи. Так, с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года клиенты оператора в Самарской области совершили более 3,2 млн звонков общей продолжительностью 7 млн минут. Объем интернет-трафика в праздничные дни увеличился в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 340 ТБ.

Основываясь на этих данных, а также анализируя пиковые нагрузки на сеть и пользовательскую активность абонентов в 2018 году, технические специалисты в течение года развивали сетевую инфраструктуру в регионе. В настоящее время в зоне уверенного приема сети 2G проживает 83% жителей региона, услуги скоростного мобильного интернета доступны 82% населения.

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