"Фабрика" MVNO Tele2 обеспечила половину подключений за два года

Tele2 обеспечила половину новых подключений абонентов MVNO в России с момента запуска своего первого виртуального оператора. Число клиентов, которые обслуживают MVNO-партнеры Tele2, превышает 1,6 млн - это составляет более 50% от прироста абонентов виртуальных операторов в 2016-2018 годах.

Tele2 запустила первого виртуального оператора на своей сети вместе с "Ростелекомом" в конце 2016 года. С начала работы Tele2 в сегменте число клиентов российских MVNO увеличилось на 3,2 млн человек. Такой прирост абонентской базы продемонстрируют российские MVNO по итогам 2017-2018 гг., сообщило в своем исследовании агентство "ТМТ Консалтинг". При этом 1,6 млн приходится на клиентов MVNO, запущенных на инфраструктуре Tele2, - это соответствует более чем половине от общего числа абонентов российских виртуальных операторов. Таким образом, бурный рост сегмента на отечественном телеком-рынке обусловлен в том числе работой "фабрики" MVNO Tele2.

По оценке "ТМТ Консалтинг", сейчас российские MVNO обслуживают менее 3% всех мобильных абонентов страны, однако их бизнес растет опережающими темпами. Динамичному развитию MVNO во многом способствует запуск MVNE-платформы Tele2, который позволил поставить создание виртуальных операторов на поток. Сегодня на сети компании работают более 15 MVNO, в том числе проекты Ростелекома, Сбербанка, Virgin Connect, Тинькофф Банка, "Центр2М", "МС-СпецТелеком", MCN Telecom, ТТК, Easy4, SIM SIM, V-Tell, Danycom и др.

"Пока российские виртуальные операторы занимают 3% рынка, однако, как показывает мировой опыт, у направления большой потенциал, - комментирует директор по развитию сегмента виртуальных операторов и партнерств Tele2 Сергей Волков. - Агентство "ТМТ Консалтинг" прогнозирует опережающие темпы роста сегмента и оценивает увеличение числа клиентов виртуальных операторов за весь 2018 год в 18%. Tele2 запустила "фабрику" MVNO относительно недавно и за время работы успела завоевать половину новых подключений абонентов. Обладая экспертизой в создании виртуальных операторов, мы способствуем активному развитию сегмента MVNO и претендуем на большую часть доходов от этого направления. Запуск MVNO несет большие преимущества компаниям, вне зависимости от их масштаба и сферы деятельности. Так собственный виртуальный оператор позволяет игрокам укрепить лояльность клиентской базы и диверсифицировать бизнес".