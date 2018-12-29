Дмитрий Азаров поздравил с новогодними праздниками юных жителей "Волгаря"

В субботу, 29 декабря, губернатор Дмитрий Азаров поздравил с новогодними праздниками воспитанников детского сада №4 в жилом районе Волгарь. Ребята из "Волшебной полянки" получили от главы региона подарки, а дошкольному учреждению он вручил сертификат на мультимедийное оборудование.

Детский сад комбинированного вида №4 на ул. Осетинской, 16а открылся в начале декабря. Он стал, по словам родителей, "волшебным предновогодним подарком" для всех молодых семей микрорайона.

Учреждение рассчитано на 230 детей, и площади позволяют оборудовать дополнительные места. В учреждении будет 12 групп: пять ясельных, четыре - для ребят от 3 до 4 лет, две группы - для детей от 4 до 7. Еще одна группа рассчитана на детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе маломобильных ребят. Когда сад будет полностью укомплектован, вопрос с очередностью для маленьких жителей микрорайона от 2 до 7 лет в микрорайоне будет снят.

Сейчас "Волшебную полянку" посещают 90 ребятишек, среди них шестилетний Алеша Добрынин. По словам мамы Екатерины, после переезда в Волгарь места в детсаду они ждали четыре месяца. Все это время им приходилось возить Алешу в детсад на ул. Максима Горького. Учитывая жесткий трафик в районе моста через реку Самару, родителям приходилось нелегко. Да и садик был не совсем такой, о каком они мечтали для сына…

"Другое дело - здесь: светлые просторные группы, масса игрушек и развлечений, воспитатели чудесные, - перечисляет Екатерина. - Алеша с удовольствием утром идет в сад и приходит домой с яркими впечатлениями".

Это не удивительно, ведь "Волшебная полянка" укомплектована необходимым оборудованием для всестороннего развития детей, в том числе с ОВЗ. Гордость детского сада - психолого-релаксационная зона. Как рассказала Дмитрию Азарову директор детсада Людмила Пятилетова, дети здесь могут заниматься как активной деятельностью (играть в интерактивные игры, обучаться, в том числе рисованию на песке), так и получать психологическую разгрузку в комнате релаксации.

"Дети под музыку закрывают глаза, и у них создается иллюзия, что они в космическом пространстве, - пояснили старший воспитатель Олеся Калимова. - Если воспитатель видит, что ребенок напряжен или устал, то сеанс релаксации очень помогает".

Особенно это важно для вновь пришедших ребят. Любая смена обстановки, окружения - это стресс для ребенка, и снять его помогает сенсорная комната. Детишки, конечно, пока сами не просятся, чтобы их отвели в "космическое" помещение, а вот воспитатели не прочь, открыла секрет Олеся Калимова.

Губернатора также ознакомили с группами, где ребята проводят день, посетил спортивный зал, медицинский кабинет, пищеблок. Но главным событием дня стало новогоднее представление - "Волшебное приключение", куда Дмитрий Азаров и другие гости праздника отправились вместе с детьми.

"Волшебная полянка" - это девятый детский сад, открывшийся в регионе в 2018 году. Такими темпами дошкольные учреждения в области не строились более десяти лет. Между тем планы на 2019-й год еще амбициознее: ввести 20 детских садов.

"Это большая работа, но наш план именно таков. 20 детских садов в 2019 году мы должны открыть", - подчеркнул губернатор.

Задача по ликвидации дефицита мест в дошкольных учреждениях региона решается в рамках национального проекта "Демография". Предполагается, что в 2020-2021 годах в регионе откроется еще 31 детский сад, что позволит полностью снять проблему очередности для детей дошкольного возраста к началу 2022 года. Все это делается для того, чтобы юные жители региона росли здоровыми и образованными.

"Уверен, что Десятилетие детства, которое объявлено президентом в нашей стране и стартовало в 2018 году, принесет свои фантастические результаты. Мы получим совершенно новое поколение граждан Российской Федерации, которые сделают многое, приумножая славу и величие поколений предыдущих", - заключил губернатор.