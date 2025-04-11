Михаил Смирнов проинспектировал строящиеся социальные объекты в Исаклинском районе

В четверг, 10 апреля, первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов побывал с рабочим визитом в Исаклинском районе. Глава регионального кабмина посетил строящиеся социальные объекты и провел совещание по реализации новых проектов в сфере благоустройства и инфраструктуры с главами семи муниципальных районов.

В первую очередь председатель правительства посетил детскую школу искусств, где сейчас полным ходом идет реконструкция. В этом году школа празднует юбилей — 55 лет. Здание 1989-го года постройки, в котором ранее располагался универсам, передали детям еще в 2003 году. Просторные помещения давно нуждались в капитальном ремонте. Он стал возможным благодаря реализации в Самарской области государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий".

Михаил Смирнов проконтролировал ход ремонтных работ. На месте обсудили с подрядчиком и руководством муниципалитета вопросы финансирования, исполнения графика работ, прогнозные сроки ввода объекта. Планируется, что обновленное здание примет учащихся уже в конце этого года.

"Все идет планово, в графике. Если есть какие-то моменты — решается в рабочем порядке", — доложила заместитель руководителя управления организации закупок, архитектуры и строительства района Ирина Барышева.

После реконструкции в обновленном здании комфортно разместятся библиотека, концертный и выставочный залы, хореографический класс площадью более 100 кв. м, мастерские рисунка и живописи, декоративно-прикладного искусства и более 10 кабинетов для музыкальных отделений. В настоящее время в школе постигают азы искусства 165 учащихся.

В районе активно ведутся работы и по модернизации коммунальной инфраструктуры. Водопроводная сеть в с. Исаклы построена и введена в эксплуатацию еще в 1969 году. Сейчас ее износ составляет более 80%. Летом жители села нередко испытывают перебои с водоснабжением. Чтобы обеспечить более 4 тыс. исаклинцев чистой водой, в этом году в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" стартовал капитальный ремонт сетей. Подрядной организации предстоит обновить более 20 км водопровода, установить новые колодцы, пожарные гидранты, заменить задвижки. Работы планируют завершить также в течение этого строительного сезона.

"Во многих наших муниципальных районах остро строит вопрос водоснабжения, эту проблему мы знаем и ею активно занимаемся, сегодня объем средств, который выделяется на модернизацию сетей водоснабжения муниципалитетов, впечатляющий. И хочу сказать, что здесь, в селе Исаклы, сети 60-х годов фактически все будут отремонтированы. Надеюсь, уже летом жители почувствуют улучшение качества водоснабжения", — отметил Михаил Смирнов.

Важный пункт в программе визита — район комплексной застройки. Здесь возводят жилье для многодетных семей, для сельских специалистов — врачей, учителей, работников культуры и сферы АПК, заключивших трудовые договоры и приехавшие работать в район.

Руководство муниципалитета определило земельный участок с потенциалом для размещения 54 домовладений. Были построены сети водоснабжения протяженностью 4,5 км, две водонапорные башни объемом по 160 м³, насосная станция с установкой водоподготовки, газопроводы низкого и высокого давления, сети электроснабжения, улично-дорожная сеть. В этом году будут возведены 11 современных комфортных домов. Ключи от них планируют вручить двум работникам образования, шести медикам, матери участника СВО, работнику культуры. Срок ввода — сентябрь 2025 года.

"Сейчас, в самом начале строительного сезона очень важно было провести все необходимые закупочные процедуры, законтрактоваться. Благодаря заблаговременному принятию решений по бюджету, а мы их приняли еще в конце прошлого года, все торговые и закупочные процедуры начали максимально рано, практически с января. Это позволило уже сейчас, в апреле, заключить все необходимые контракты и вовремя начать работы", — подчеркнул Михаил Смирнов.

Первый вице-губернатор посетил и знаковые места. В Парке Победы с. Исаклы Михаил Смирнов вместе с временно исполняющим полномочия главы района Александром Ивановым возложил цветы к Вечному огню и монументам в честь героев отечества.

В рамках рабочего визита Михаила Смирнова в администрации Исаклинского района состоялось совещание с министром энергетики и ЖКХ Виталием Брижанем и руководством семи районов: Исаклинского, Шенталинского, Челно-Вершинского, Клявлинского, Камышлинского, Кошкинского, Похвистневского. Участники встречи обсудили вопросы, связанные с дальнейшим совершенствованием коммунальной инфраструктуры и реализации объектов в сфере благоустройства.