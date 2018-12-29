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Губернатор Власть и политика

В регионе утвердили паспорта региональной составляющей нацпроектов

САМАРА. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 29 декабря, в Самаре прошло заседание совета по национальным и приоритетным проектам региона. Руководители профильных министерств отчитались о ходе утверждения паспортов региональных составляющих нацпроектов. Кроме того, ряд встреч с министрами, ответственными за реализацию ключевых нацпроектов, провел губернатор Дмитрий Азаров.

Напомним, на предыдущем заседании Совета были одобрены проекты паспортов региональных составляющих нацпроектов, после чего они были направлены в федеральные органы исполнительной власти и в проектный офис правительства РФ.

По большинству из них замечаний не поступило. В связи с корректировками в федеральном проекте "Демография" министерство социально-демографической и семейной политики внесло ряд изменений в региональную составляющую, которые носили в основном технический характер.

Также были внесены незначительные правки в нацпроект "Здравоохранение", добавлено несколько показателей в нацпроект "Жилье". После финальных корректировок паспорта были приняты в ходе сегодняшнего заседания.

В результате проведенной в последние месяцы правительством Самарской области большой работы по формированию и утверждению паспортов региональных составляющих нацпроектов доходная и расходная часть бюджета губернии в следующем году вырастет на 21,6 млрд руб. за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета. В 2020 г. объем финансовых вливаний составит 16,5 млрд руб., в 2021-м - 15,1 млрд рублей.

Большая часть средств будет направлена на социальную поддержку: около 2 млрд руб. пойдет на оплату ЖКХ для льготных категорий граждан, 1,4 млрд руб. - на ежемесячную выплату в случае рождения третьего ребенка.

Также более 6 млрд руб. направлено на реализацию национальных проектов "Безопасные и качественные дороги", "Образование", "Здоровье", "Культура".

Еще около 1,2 млрд руб. перераспределяется в рамках областного бюджета и будет направлено на софинансирование мероприятий по реализации нацпроектов.

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