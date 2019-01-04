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Общество

Новогодние старты на площади Куйбышева продолжаются

САМАРА. 4 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Фото: пресс-служба мэрии Самары

На площади Куйбышева продолжаются соревнования, мастер-классы, работают интерактивные спортивные площадки для всей семьи. Впервые в этом году площадь  во время новогодних каникул стала местом проведения массовых спортивных соревнования среди любителей и профессионалов. Все мероприятия посещают десятки болельщиков.

В четверг, 3 января, состоялась товарищеская встреча по хоккею команды работников прокуратуры "Щит" и команды ветеранов хоккея Самарской области. 

"Физкультурно-спортивная акция "Новогодние старты" в самом разгаре. У нас большая спортивная программа, рассчитанная до 8 января. Мы уже видели открытую тренировку профессионалов — хоккеистов клуба ЦСКА ВВС, и сегодняшняя игра болельщикам очень понравилась. Люди ждут этих соревнований, приходят семьями. Особенность наших мероприятий в том, что можно не только смотреть, но и участвовать", — говорит заместитель руководителя департамента физической культуры и спорта Самары Сергей Четвериков.

В последний день новогодних выходных организаторы приглашают любителей хоккея на открытие и матчи городских соревнований "Золотая шайба". Открытие состоится 8 января в 16.00.

Кроме того, во время до 8 января на площади Куйбышева организована интерактивная площадка для всей семьи "Спортивный дворик". В программе работы площадки:

4 января, 16:00–17:30 — "Веселые старты" на снегу
5 января, 16:00–17:30 — Малые Олимпийские игры
6 января, 16:00–17:30 — Конкурсная программа
7 января, 16:00–17:30 — Зимняя эстафета для всей семьи
8 января, 16:00–17:30 — "Веселые старты" на снегу

Также для для любителей зимних развлечений работают два катка, впервые на площади организованы бесплатные катания с деревянной горки на тюбингах компании-организатора. Горка будет работать до самой весны. Чтобы взять напрокат тюбинг, необходимо оставить залог. В целях безопасности кататься на санках и ледянках с горки запрещено.

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