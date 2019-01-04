16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Новогодние старты на площади Куйбышева продолжаются На самарских муниципальных маршрутах заработала система оплаты проезда банковской картой Теплоснабжение 27 домов в Октябрьском районе Самары восстановлено За минувший год жители губернии добровольно сдали в полицию 38 единиц оружия, более 10 тыс. патронов и две гранаты За первые рабочие сутки "ЭкоСтройРесурс" вывез мусор с 97% контейнерных площадок

Общество

В Черноречье катившаяся с горки на тюбинге женщина заехала под УАЗ

САМАРА. 4 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 31
Версия для печати

В четверг, 3 января, в 16:30 в поселке Черноречье Волжского района 48-летняя женщина, катаясь с горки на тюбинге, налетела на автомобиль УАЗ 390995 ("буханка") с номерами Рязанской области.

Им управлял 52-летний водитель, который ехал по грунтовой дороге со стороны села Николаевка в направлении с. Черноречье, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области корреспонденту Волга Ньюс.

В результате случившегося съехавшая с горки женщина получила телесные повреждения, в тяжелом состоянии на попутном транспорте была доставлена в лечебное учреждение и госпитализирована.
По факту случившегося полицейские проводят проверку.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре прошла Новогодняя елка главы города

В Самаре прошла Новогодняя елка главы города

Дом для снегурочки

Дом для снегурочки

В Самаре прошел финал "Лиги КВН трудовой молодежи Самарской области"

В Самаре прошел финал "Лиги КВН трудовой молодежи Самарской области"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3