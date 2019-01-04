В Черноречье катившаяся с горки на тюбинге женщина заехала под УАЗ

В четверг, 3 января, в 16:30 в поселке Черноречье Волжского района 48-летняя женщина, катаясь с горки на тюбинге, налетела на автомобиль УАЗ 390995 ("буханка") с номерами Рязанской области.

Им управлял 52-летний водитель, который ехал по грунтовой дороге со стороны села Николаевка в направлении с. Черноречье, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области корреспонденту Волга Ньюс.

В результате случившегося съехавшая с горки женщина получила телесные повреждения, в тяжелом состоянии на попутном транспорте была доставлена в лечебное учреждение и госпитализирована.

По факту случившегося полицейские проводят проверку.