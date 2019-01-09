В минувшем году правоохранители Самарской области депортировали почти 1 тыс. нелегалов

В минувшем году правоохранители Самарской области депортировали почти 1 тыс. нелегаловВ 2018 г. судебными приставами Самарской области было отправлено на родину 910 нелегальных мигрантов, причем 489 из них уехали за свой счет, сообщает пресс-служба ведомства. Только за последнюю неделю ушедшего года приставы депортировали 11 нелегальных мигрантов из республик Узбекистан, Таджикистан и Айзербайджан.

Как правило, мигранты въезжают в страну через контрольно-пропускные пункты, что не требует получения визы. Однако по истечении разрешенных 90 суток пребывания граждане не торопятся добровольно покидать чужую для них страну, чем нарушают правила пребывания на территории Российской Федерации. Такое нарушение наказывается штрафом в размере от 2 до 5 тыс. руб. с принудительным выдворением за пределы России. Более того, граждане, нарушившие миграционное законодательство, смогут вернуться в Россию не ранее, чем через пять лет.