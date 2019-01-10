Разработка сверхтяжелой ракеты, которой занимается РКЦ "Прогресс", будет стоить 1 трлн рублей

"Роскосмос" поставил задачу уложиться в 1 трлн руб. при разработке сверхтяжелой ракеты-носителя "Енисей", пишут "Известия". Разработкой ракеты займется РКК "Энергия", самарский РКЦ "Прогресс" и столичный Центр имени М. В. Хруничева.

По плану "Енисей" должен будет выводить на низкую околоземную орбиту более 70 т груза. Основное назначение ракеты — обеспечить полеты в дальний космос, в частности, к Луне и Марсу.

В качестве базового облика выбран вариант с шестью боковыми блоками и двигателями РД-171МВ и центральным на базе ракетного двигателя РД-180.

Строительство инфраструктуры под новую ракету на космодроме Восточный запланировано на 2026 г., а первый запуск "Енисея" может состояться в 2028 году.