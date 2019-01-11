"Ладья" проиграла "Снежным барсам" - 3:6

В четверг, 10 января, тольяттинская "Ладья" уступила "Снежным барсам" из Астаны - 3:6.

Уже на 31-й секунде Батырлан Муратов вывел вперед "Снежных Барсов" — 0:1. Но, еще до перерыва хозяева сначала сравняли счет (Андрей Гришаков), а затем и вышли вперед: после броска Владимира Кротова от борта шайба влетела в "домик" Демиду Еремееву — 2:1.

В самом начале второго периода Константин Кухарев увеличил счет — 3:1. На 28-й минуте Максим Мусоров вышел к воротам Артема Забродина и сократил счет до минимума — 3:2. На 34-й минуте Мусоров оформил дубль, завершив сольный проход точным броском — 3:3.

На 37-й минуте гости вышли вперед после броска Айдоса Жорабека (3:4). На 55-й минуте Саян Данияр забросил пятую шайбу в ворота "Ладьи" — 3:5.

Точку в матче поставил на 59-й минуте Артур Гатиятов, забросивший шайбу в меньшинстве — 3:6 "Снежные Барсы" выиграли и второй матч в Тольятти.