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Хоккей Спорт

"Ладья" проиграла "Снежным барсам" - 3:6

ТОЛЬЯТТИ. 11 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 10 января, тольяттинская "Ладья" уступила "Снежным барсам" из Астаны - 3:6.

Уже на 31-й секунде Батырлан Муратов вывел вперед "Снежных Барсов" — 0:1. Но, еще до перерыва хозяева сначала сравняли счет (Андрей Гришаков), а затем и вышли вперед: после броска Владимира Кротова от борта шайба влетела в "домик" Демиду Еремееву — 2:1.

В самом начале второго периода Константин Кухарев увеличил счет — 3:1. На 28-й минуте Максим Мусоров вышел к воротам Артема Забродина и сократил счет до минимума — 3:2. На 34-й минуте Мусоров оформил дубль, завершив сольный проход точным броском — 3:3.

На 37-й минуте гости вышли вперед после броска Айдоса Жорабека (3:4). На 55-й минуте Саян Данияр забросил пятую шайбу в ворота "Ладьи" — 3:5.

Точку в матче поставил на 59-й минуте Артур Гатиятов, забросивший шайбу в меньшинстве — 3:6 "Снежные Барсы" выиграли и второй матч в Тольятти.

"Ладья" (20): Забродин; Добродум (2) — Валиуллов, Гришаков — Журавлев — Кротов; Петров — Шкибтан (2), Кухарев — Николенко (2) — Якутов; Колягин (12) — Костенко, Огнев — Башлаев — Зинатуллин; Леонтьев — Полевщиков, Рангаев — Торопов — Стешенко.

"Снежные Барсы" (8): Еремеев; Сам.Данияр — Шинкарецкий (2), Гатиятов — С. Данияр — Б.Муратов; Тарасов — Пак, Сайко (4) — Жорабек — Сейтанов; Королев — Д. Муратов, Мусоров — Гусейнов — Бойко; Митенков — Нероев (2), Филиппенко — Мухаметов — Макуцкий.

Шайбы забросили:

0:1 Б.Муратов (С.Данияр, Гатиятов, 0.31)

1:1 Гришаков (Валиуллов, 13.58)

2:1 Кротов (Валиуллов, Добродум, 18.51)

3:1 Кухарев (Валиуллов, 20.53)

3:2 Мусоров (Гусейнов, 27.39)

3:3 Мусоров (Пак, 33.24)

3:4 Жорабек (Гатиятов, 36.02)

3:5 С. Данияр (Сам.Данияр, 54.00)

3:6 Гатиятов (С.Данияр, 58.54, мен.)

 

Штраф: 20 — 8.

Броски: 41 — 27.

Блокированные броски: 8 — 11.

Вбрасывания: 37 — 34.

Силовые приемы: 5 — 4.

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