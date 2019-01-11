Экс-директора и владельца "Мира мягких игрушек" пытаются привлечь к субсидиарной ответственности по долгам компании

Конкурсный управляющий "Мира мягкой игрушки" Виталий Свиридов пытается привлечь к субсидиарной ответственности по долгам компании ее бывшего директора Алексея Лапина и собственника — кипрская Hippo R&D Invest, сообщает "Самарское обозрение".
Лапин трудился в "ММИ" с 2010 по 2016 год. Ему на смену пришел Сергей Давыдов, руководивший "Миром мягкой игрушки" лишь около года — позже стартовал процесс банкротства. В каком размере предъявят претензии Алексею Лапину и Hippo R&D Invest пока неизвестно. В настоящий момент реестр требований кредиторов "ММИ" превысил 10 млрд рублей.
Напомним, в декабре 2016 г. операционная компания самарской группы Grand Toys, поставщик сети "Бегемот" и ряда федеральных ретейлеров — ООО "Мир мягкой игрушки" — признан банкротом. Единственный владелец ООО — кипрская Hippo R&D Invest.
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