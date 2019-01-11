На "Ижавиа", задержавшую два рейса из Самары, возбудили уголовное дело

После прокурорской проверки в Удмуртии возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц авиакомпании "Ижавиа", сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.
Напомним, из-за несвоевременной оплаты авиаперевозчиком горючего в конце декабря авиакомпания задержала два рейса из самарского аэропорта Курумоч: Самара — Сочи и Самара — Симферополь. На них был зарегистрирован 191 пассажир. Это повлекло задержки еще 13 авиарейсов. Резервные суда авиакомпания также не предоставила.
В результате были нарушены права более 900 пассажиров.
На основании материалов этой прокурорской проверки Кировский следственный отдел Приволжского СУТ СК РФ возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность").
В соответствии с Федеральными авиационными правилами "Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей" перевозчик организует, обеспечивает и выполняет перевозку пассажиров и багажа в соответствии с расписанием движения воздушных судов, сформированным перевозчиком и опубликованным ранее, а также обязан использовать резервные суда для выполнения рейсов в соответствии с расписанием, если нет возможности использовать плановое судно, в том числе в случае его задержки.