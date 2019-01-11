На "Ижавиа", задержавшую два рейса из Самары, возбудили уголовное дело

После прокурорской проверки в Удмуртии возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц авиакомпании "Ижавиа", сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Напомним, из-за несвоевременной оплаты авиаперевозчиком горючего в конце декабря авиакомпания задержала два рейса из самарского аэропорта Курумоч: Самара — Сочи и Самара — Симферополь. На них был зарегистрирован 191 пассажир. Это повлекло задержки еще 13 авиарейсов. Резервные суда авиакомпания также не предоставила.

В результате были нарушены права более 900 пассажиров.

На основании материалов этой прокурорской проверки Кировский следственный отдел Приволжского СУТ СК РФ возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность").