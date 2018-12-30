Причиной задержки рейсов "Ижавиа" в Курумоче стали непрошедшие платежи за топливо

Вылеты рейсов "Ижавиа" из Самары в Сочи и Симферополь были задержаны из-за непрошедших вовремя платежей за топливо, сообщает tourism.interfax.ru со ссылкой на гендиректора авиакомпании Александра Синельникова.

Напомним, в воскресенье, 30 декабря, рейсы авиакомпании "Ижавиа" в Сочи и Симферополь задержаны в самарском аэропорту "Курумоч", вылета ждали около 240 пассажиров.

"Задержка связана с тем, что у нас в последний банковский день у двух контрагентов, которым мы должны были перечислить и перечислили деньги за авиационный керосин, за топливо, не работали уже к моменту перечисления банки. Соответственно денег они наших не увидели", — сказал Синельников.

Он отметил, что в настоящее время вопрос решен с помощью гарантийных писем от другого банка. "Заправка в Самаре обеспечена, пассажиры вылетают", — добавил Синельников.

Он отметил, что эта ситуация вызывает задержку рейсов и в обратном направлении.

Гендиректор "Ижавиа" добавил, что сотрудники авиакомпании работают над решением этого вопроса, чтобы к завтрашнему дню проблема была устранена.

АО "Ижавиа" находится в собственности Удмуртии, осуществляет пассажирские и грузовые рейсы по России и в страны СНГ. "Ижавиа" также владеет аэропортом Ижевска.