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В Курумоче 240 пассажиров авиакомпании "Ижавиа" больше восьми часов ждут вылета в Сочи и Крым Авария на ТЭЦ в Самаре устранена В ближайшие часы в Самарской области ухудшится погода Жители Кировского района остались без горячей воды и тепла из-за аварийной ситуации на ТЭЦ В новогоднюю ночь на площади Куйбышева запустят фейерверк

Общество

В Курумоче 240 пассажиров авиакомпании "Ижавиа" больше восьми часов ждут вылета в Сочи и Крым

САМАРА. 30 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В воскресенье, 30 декабря, рейсы авиакомпании "Ижавиа" в Сочи и Симферополь задержаны в самарском аэропорту "Курумоч" более чем на восемь часов, вылета ждут около 240 пассажиров, сообщает  interfax.ru со ссылкой на пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирину Тюрину.

"Эти рейсы выполняются из Екатеринбурга и Челябинска с посадкой в Самаре. В Самару они прилетели рано утром, пассажиров выгрузили и с тех пор у них нет никакой информации о том, что происходит. Вылет в Сочи был запланирован на 7:10, в Симферополь — на 7:25. Сейчас на онлайн-табло время вылета указано 17:00 и 17:25 соответственно, но оно все время сдвигается", — рассказала она.

Тюрина сообщила, что обстановка в аэропорту напряженная, стойку информации охраняют сотрудники полиции.

"Всего застряло около 240 человек. Часть жителей Самары, которые должны были лететь на этих рейсах, купили билеты со стыковками в Москве и улетели. Но пассажиры из других городов остаются в аэропорту. Сначала была информация, что всех расселят в отели. Потом появились слухи, что авиакомпания не заплатила аэропорту за заправку самолетов, и сейчас ведет переговоры об оплате", — добавила она.

Тюрина подчеркнула, что пассажиры летят на новогодние каникулы в Сочи и Крым, многие из них с детьми.

Как пишет источник, появились сведения, что авиакомпания не заплатила аэропорту за заправку самолетов, и сейчас ведет переговоры об оплате.

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