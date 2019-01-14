Колесо обозрения в парке Гагарина опять закрыли

Новое колесо обозрения в парке Гагарина закрыли на диагностику. Об этом сообщает паблик во Вконтакте "Подслушано Самара".

Аттракцион закрыли 13 января. Когда его откроют, не ясно.

Напомним, в субботу, 12 января, колесо с катавшимися людьми внезапно остановилось. Тогда МП "Парки Самары" поясняли, что инцидент произошел из-за того, что мокрый снег попал на электрические щетки, расположенные на оси, через которые передается ток на освещение колеса и отопление кабин.

По данным источника Волга Ньюс, 15 января в Самару должен приехать руководитель компании-подрядчика ООО "Глобал", возводившей колесо обозрения в парке Гагарина. Будет решаться, как дополнительно обезопасить конструкцию.

До принятия этих мер аттракцион работать не будет. Также источник сообщает, что все требования при сборке соблюдены.