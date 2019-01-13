В Самаре колесо обозрения остановилось из-за сбоя в питании

В субботу, 12 января, в парке им. Гагарина в Самаре произошла внезапная остановка колеса обозрения. Аттракцион был переведен на резервную схему питания и все посетители были выведены.

Как сообщают в МАУ "Парки Самары", ЧП произошло из-за попадания мокрого снега на электрические щетки, расположенные на оси. "Через которые передается ток на освещение колеса и отопление кабин. Сработали автоматы. Это система защиты, неприятно, конечно, но все оборудование в норме. Запустили генератор и высадили пассажиров", - говорится в сообщении.

Также в МАУ поясняют, что щетки "защищены от осадков, но не герметичны, это конструктивная особенность. Это связано с ежедневной необходимостью визуального обследования узла электриком перед запуском. По правилам эксплуатации осмотр проводится перед запуском аттракциона ежедневно. Теперь, в период повышенной влажности, будем проводить технические перерывы чаще, для визуального осмотра узлов аттракциона и исключения моментов, которые могут доставить неудобство посетителей".